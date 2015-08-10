Fikret Otyam cemevinden türkülerle uğurlandı

Antalya'da dün, 89 yaşında yaşama veda eden ressam, gazeteci-yazar Fikret Otyam için Antalya’da Cemevi’nde tören düzenlendi. Otyam, yarın Nevşehir Hacıbektaş’ta ‘Türkülerle gömün beni’ türküsü eşliğinde defnedilecek.

DHA’da yer alan habere göre, Fikret Otyam için saat 17.00’de Antalya Cemevi’nde tören düzenlendi. Törene, Fikret Otyam’ın çocukları İrep, Döne ve Elvan’ın yanı sıra, CHP Antalya milletvekilleri Deniz Baykal, Mustafa Akaydın, Niyazi Nefi Kara, eski milletvekilleri Yıldıray Sapan, Giray Ercenk, Hürriyet yazarı Yalçın Bayer, belgesel yapımcısı Nebil Özgentürk, Konyaaltı Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek, Muratpaşa Belediye Başkanı CHP'li Ümit Uysal, Antalya Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Hasan Subaşı, Prof. Dr. Alper Demirbaş ve 500'ün üzerinde seveni katıldı.

‘12 imam’ kolyesini boynuna taktı

Fikret Otyam’ın eşi Filiz Otyam, cenaze töreninden yarım saat önce Cemevi içersinde bulunan morga girerek, eşinin ‘12 imam’ kolyesini cenazenin boynuna taktı. Otyam, “Fikret Otyam’ı çok sayıda seveniyle bugün Antalya’dan uğurluyoruz. Yarın Ankara’daki törenden sonra Nevşehir'de türkülerle defnedeceğiz. Almanya'da yaşayan ‘Derdiyoklar’ lakaplı Ali Ekber Aydoğan’ın bestelediği ‘Türkülerle Gömün Beni’ türküsünü çok severdi. Ve onunla gömülmeyi vasiyet etmişti. Ali Ekber Aydoğan Almanya’dan geldi. Yarın sevdiği türküyle defnedeceğiz” dedi.

Otyam'ın hayat arkadaşı Filiz Otyam, kalabalığın etkisiyle nefes almanın imkansızlaştığı törende bir an olsun eşinin cenazesinin başından ayrılmadı. Uzun süre gözleri cenazenin baş kısmına takılı kalan Filiz Otyam'a yakınları destek verdi. Filiz Otyam, törende elini hep eşinin fotoğrafının asılı olduğu sol göğsü üzerinde tuttu.

Filiz Otyam, tören öncesi yaptığı konuşmada hayat arkadaşını, "Çok iyi bir savaşçıydı" diye tanımladı. Türkiye'de ilerde sorun olabilecek her türlü konuyu ilk eşi Otyam'ın dile getirdiğini, bunların başında Türk- Kürt ilişkileri geldiğini aktaran Filiz Otyam, şunları söyledi:

"Ömrünü memleketine adadı. Çok çalışkan, üretken bir insandı. 41 yıldır her günümüz beraber geçti. 2 gün önce kendine geliyor gibiydi ve bana ilk söylediği 'Kitap yazacağım Filiz ama bu sefer çok kalın olacak' oldu. 'Ne yazacaksın?' dedim. 'Ne yazarım ki Güneydoğu Anadolu' dedi. Çok resim yapmak istiyordu. Ama evde periton diyaliz uyguluyordum. Her akşam karnına 15 litre solüsyon koyup alıyorduk. Onlar da çok büyük koliler, mecburen onun atölyesine koyduk. Ona kızdı. 'Resim nerede yapacağım?' dedi."

Son 10 yıldır Otyam'ın büyük sağlık sorunları yaşadığını belirten Filiz Otyam, her yoğun bakım süreci sonrası doktorların kendisine "Kendinizi hazırlayın" dediğini belirterek, "Hiç vazgeçmeden savaşarak veda etti" dedi. Otyam, eşinin Hacı Bektaş şenlikleri öncesi vefatını ise "Hünkar onu çağırdı" şeklinde yorumlamayı tercih ettiğini belirtti.

Törende semah dönülürken, alınan 'rızalığın' ardından Otyam'ın cenazesi, yarın düzenlenecek tören için Ankara'ya gönderildi.

Cemevindeki törende, Fikret Otyam'ın çok sevdiği türkücü Zeynep Karababa, törende saz çalıp türkü söyledi. Sonrasında ise, Türk Halk Müziği sanatçıları Sümer Ezgü ile Hüseyin Turan, barak havaları seslendirdi.

Fikret Otyam’ın cenazesi, yarın Ankara Çankaya Belediyesi Kültür Merkezi’nde saat 12.00’de yapılacak törenin ardından aynı gün Nevşehir Hacıbektaş'ta toprağa verilecek.