Filiz Otyam: Hünkârı Fikret'i çağırdı, onunla buluşmaya gitti

Ünlü ressam Fikret Otyam 89 yaşında hayatını kaybetti. Eşi Filiz Otyam, “Gelecek hafta Hacıbektaş Şenlikleri başlıyordu. O kadar direndi Fikret, Hünkar’ı çağırdı, onunla buluşmaya gitti” dedi.

Filiz Otyam, evinde taziyelerini kabul ettiği gazetecileri ise şöyle konuştu: “Çok direndi. Son dakikaya kadar çalışmayı istedi. Resim yapacağım diyordu. Bu kadar direnmeyle yoğun bakımdan kaç kere çıktı. Yoğun bakımda kalp krizleri geçirdi. Yorgun düştü herhalde. Kitap yazmak istiyordu. Çok kapsamlı bir kitap yazacağım diyordu. Güneydoğu Anadolu’yu kapsayan, daha önce yazdıklarımın özeti olacak bir kitap yapmayı düşünüyordu. Çok daha yapacağım resim var diyordu.”

Otyam, eşinin cenazesinin daha önce temelini attığı Hacı Bektaş Veli Cemevi’nden kaldırılacağını belirterek, “Bana vasiyetiydi. ‘Oradan kalmak istiyorum’ dedi. Hatta oraya hediye ettiği büyük bir resmi vardı. ‘Onun önünden beni kaldırın’ demişti” diye konuştu.