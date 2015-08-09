Fikret Otyam hayatını kaybetti

Böbrek yetmezliği nedeniyle bir süredir tedavi gören ressam, gazeteci-yazar Fikret Otyam (89), Antalya'da yaşamını yitirdi.

Fikret Otyam, son olarak 26 Ocak 2015'te Antalya'daki özel bir sağlık merkezinde girdiği diyaliz sırasında rahatsızlanmış, mide kanaması geçirdiği anlaşılınca Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı.

Otyam, böbrek yetmezliği nedeniyle bir süredir Antalya eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görüyordu.

Fikret Otyam kimdir?

Fikret Otyam , Aksaray’da 19 Aralık 1926 tarihinde dünyaya geldi. Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü’nden 1953 yılında mezun oldu. Ressam Bedri Rahmi Eyüboğlu’ndan resim dersleri alan Fikret Otyam, 1950 yılında Son Saat gazetesinde gazeteciliğe başladı. Cumhuriyet gazetesinde çalışan, köşe yazarlığı yapan Fikret Otyam’ın Anadolu ve Güneydoğu Anadolu ile ilgili röportajları o dönem büyük ses getirdi. Fikret Otyam, yaptığı röportajlarını kitaplarında yayınladı. Aydınlık Gazetesi’nde uzun süre haftalık yazıları yayınlanan Fikret Otyam, yaşamının son döneminde Antalya’ya 26 kilometre uzaklıkta olan Geyikbayırı Köyü’nde resme ağırlık verdi. Aynı zamanda Akdeniz Gazetecilik Vakfı ve Altın Portakal Kültür Sanat Vakfı’nın kurucu üyelerinden Fikret Otyam, besteci ve orkestra şefi Nedim Vasıf Otyam’ın kardeşi, dokuma ve fotoğraf sanatlarıyla ilgili sanatçı sanatçı Filiz Otyam ile evliydi.