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Spor

Fikret Orman: Türk milletine güzel bir gece yaşattık

"Bu kadar Beşiktaşlı'yı sevindirdiğimiz için yönetim kurulu arkadaşlarımı tebrik ediyorum"

17 Mart 2017 11:44

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Olympiakos'u 4-1 yenerek çeyrek finale yükselen Beşiktaş'ta kulüp başkanı Fikret Orman, "Türk milletine güzel bir gece yaşattık" dedi.

Europort'ta yer alan habere göre, maçın ardından siyah-beyazlı kulübün ikinci başkanı Ahmet Nur Çebi ile birlikte basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Orman, "5 senedir acayip mücadele veriyoruz. Bunun karşılığını görmek bizi çok mutlu ediyor. İşimiz Beşiktaş taraftarını sevindirmek, bunu hep söylüyorum. Bu kadar Beşiktaşlı'yı sevindirdiğimiz için yönetim kurulu arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Başta Şenol Güneş olmak üzere bütün takımı tebrik ediyorum. Allah bir sonraki turu da nasip eder inşallah" diye konuştu.

Maçtan önce taraftarların açtığı pankartla ilgili olarak da konuşan Orman, şunları kaydetti:

"Taraftarların isteği tabii ki öyle. Böyle şeylerde çok büyük konuşmamak lazım. Şimdi önümüzde çeyrek final var. Şu anda bizim tüm konsantrasyonumuz çeyrek final olacaktır. Onun öncesinde de bu pazar ligdeki maçımıza dikkat etmemiz lazım. Önemli bir şampiyonluk yarışındayız."

Siyah-beyazlı kulübün ikinci başkanı Ahmet Nur Çebi ise korkulan bir takım olduklarını söyledi:

Türk spor kamuoyunun sorumluluğunu taşıdıklarını belirten Çebi, "Bu sorumluluğu yerine getirmemiz bizim için önemli bir vazife. Bunun idraki ile hareket edeceğiz. Harbiden korkulan bir takım olduk. Herkesin çok dikkat etmesi gereken önemli bir takımız. Bu da bizim için keyif verici." ifadelerini kullandı.

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