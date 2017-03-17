Şenol Güneş: UEFA şampiyonu olursak lig şampiyonluğunu istemem

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Olympiakos ile yaptıkları rövanş maçında takımın mücadelesi ve taraftarların desteğiyle tur atladıklarını söyledi. Maçtan sonra yaptığı basın toplantısında konuşan Güneş, "Lig şampiyonluğunu bana verirseniz hemen alırım. UEFA şampiyonu olursak o zaman lig şampiyonluğunu istemem. Orada da kazanıyoruz" dedi.

Güneş, 1-1'in rövanşında 4-1 kazandıkları karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, ilginç bir maçı geride bıraktıklarını belirterek, "Disiplinli oynadık. Takım savunması ve hücumunda iyiydik. Ters kontrayla yediğimiz gol bizi tedirgin hale düşürdü, Aboubakar'ın kırmızı kartıyla da hiç beklemediğimiz anda 10 kişi kaldık ve zorlandık." dedi.

Rakiplerinin ikinci yarı temposunun düşmesini bekleyerek sahaya çıktıklarını vurgulayan Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Taraftarlarımız ikinci yarı müthiş destek verdi. Oyuncularımız savunma anlayışını olağanüstü gösterince az pozisyon verdik. İleri çıkmada zorluklarımız oldu. Böyle karşılaşmalarda skoru 3-1, 4-1 yapmak, maçın ayrı hikayesi olduğunu gösteriyor. Türkiye adına iyi iş yaptığımızı düşünüyoruz. Çeyrek finale kalmak sevindirici. Avrupa kupası dönüşü ligde 2 maçta 4 puan kaybetmiştik. Şimdi onlara üzülmüyorum. Böylesine bir maçtan sonra çeyrek finalde olmak teselli olur. En azından ligi telafi edebiliriz. Başlangıçtaki hedefim lig şampiyonluğu. Bundan sonrası oyuncuların işi."

Aboubakar'ın gördüğü kırmızı kart

Maçın ilk yarısında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakan Vincent Aboubakar'ın bu hareketiyle ilgili soruyu yanıtlayan Güneş, öğrencisinin hatalı olduğunu kaydetti.

Oyuncunun o anda ne düşündüğünü bilemeyeceklerini dile getiren tecrübeli teknik adam, "Golü atmış, morali yerinde. Yaptığı hareket doğru değil. Dinamo Kiev maçında da haksız hakem kararlarının ardından olmuştu. Sonra olaylar gelişti. Olaya tamamen müdahale eden hakem vardı. Hakem bugün de takdir haklarını rakipten yana kullanmış olabilir. Quaresma'ya yapılan da penaltı. Aboubakar'ın itişirken kafa atması doğru değil" değerlendirmesinde bulundu.

Aboubakar'ın genç bir oyuncu olduğuna dikkati çeken Şenol Güneş, "Tahrik varsa tuzağa düşüyor. Hatalıdır." derken, futbolcunun yaptığı hareketle gelecek sezonki durumuna nasıl bir etkide bulunduğu sorusunu, "Hatası başka, gelişimi başka. Böyle şeyler yapıyorsa değerlendirilir ve düzeltir. Zaten bizde kiralık. Bu maçta yaptığı doğru değil." diye yanıtladı.

Güneş, Kamerunlu futbolcunun ceza alacağını aktararak, "Ceza hareketlere verilir, kişilere verilmiyor. Her kızdığımızda hesap sorarsak futbolcu bulamayız. Sezon sonunda onu değerlendiririz. Hatalarıyla, sevaplarıyla hepsi bizim futbolcumuz. Kırmızı kart ceza gerektiriyorsa karşılığı var" şeklinde konuştu.

Şenol Güneş, Aboubakar'ın yarın antrenmanda ceza alıp almayacağı sorusu üzerine, "Şu anda sinirliyim, yorgunum. Kendimi tutmaya çalışıyorum. Ben de kart görebilirim." şeklinde esprili bir değerlendirme yaptı.

Oyuncusuyla konuşup konuşmadığı şeklindeki bir soruyu ise Güneş, "Konuşmadım. 4-1 skor sayesinde hoş görülse de suç suçtur." diyerek yanıtladı.

Taraftarların koreografisi

Siyah-beyazlı taraftarların maç öncesi gerçekleştirdiği koreografiye değinen Şenol Güneş, şunları kaydetti:

"Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde olsaydım çok mutlu olurdum. Burada da aynı konumda olmak kötü değil. Adım adım gidiyoruz. Oyuncular kendileri adına oynayacaktır. Bundan sonraki turda oynayacağımız oyunun en güzel futbol olacağını düşünüyorum. Sonucun ne olacağını bilmiyorum. Rakibin kim olduğu da önemli değil. En güçlü rakip de olsa en iyi oyunumuzu oynayıp turu geçmeliyiz."

"Herkese teşekkür ediyorum"

Güneş, maçın ardından başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere herkesin arayarak kendilerini tebrik ettiğini söyledi.

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in de aradığını vurgulayan Güneş, "Türkiye'nin maçıydı. Beşiktaş olarak yarışıyoruz ama hepsi adına yarışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi verdikleri rakiplerinden Medipol Başakşehir'in resmi Twitter hesabından paylaşılan mesaj konusunda ise Güneş, "Başakşehir iyi gidiyor. Bizim maça kadar kaybetmelerini beklemiyorum. Avrupa kupalarında biz de başarılı olmak isteriz. Biz de şampiyon olmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"UEFA şampiyonu olursak lig şampiyonluğunu istemem"

Tecrübeli teknik adam, hedefler konusunda yaptığı değerlendirmede lig şampiyonluğunu istediklerini belirterek, "Lig şampiyonluğunu bana verirseniz hemen alırım. UEFA şampiyonu olursak o zaman lig şampiyonluğunu istemem. Orada da kazanıyoruz." şeklinde konuştu.

Üstlerindeki sorumluluğun zaman zaman kendilerine de ağırlık verdiğini anlatan Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"UEFA Avrupa Ligi'nde tek Türk takımı olmak, ülke puanına katkı yapmak... Fatih hocaya da onu söyledim, gelecek adına hepimizin çalışması gereken yerde, daha çok dayanışma olması gereken yerde maalesef sıkıntı yaşıyoruz. Fatih Terim de sıkıntı yaşadı. Bu başarıları herkesle yaşayıp daha sağlıklı ortamda kullanılmasından yanayım. Bunu bir kişiyle taşıyamayız, hep birlikte olmalıyız."

Marcelo'nun durum

Güneş, Kayserispor maçında sakatlanan ve Olympiakos karşısında forma giyemeyen Marcelo Guedes'in durumuyla ilgili olarak ise, "Avrupa kupası maçları sonrası pazar maçlarına yetişmek zor oluyor. En azından bu maçı burada oynadık. Deplasmandaki karşılaşmanın ardından cuma sabahı İstanbul'a geldik. Yorgunluk maça yansıdı. Şimdi en azında toparlanma şansı oldu. Marcelo toparlanamadı. Durumunu bilmiyoruz. Sabah idman var." diyerek sözlerini tamamladı.