Beşiktaş 14 yıl sonra çeyrek finalde!

Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda ilk maçta deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Olympiakos'u sahasında 10 kişi kaldığı maçta 4-1 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.Avrupa’daki tek Türk temsilcisi olan Beşiktaş, cuma günü çekilecek olan kura ile bu etaptaki rakibine hazırlanacak.

Vodafone Arena'da oynanan mücadelede konuk ekip Olympiakos'un golünü 31. dakikada Elyounoussi atarken Beşiktaş'a farklı galibiyet ve turu getiren golleri 10. dakikada Aboubakar, 22. ve 75. dakikalarda Babel ve 84. dakikada Cenk Tosun kaydetti. Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Aboubakar mücadelenin 39. dakikasında orta sahada topsuz alanda rakibine kafa attığı için direkt kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

Vodafone Arena'da oynanan karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetti. Oliver'in yardımcılıklarını Stephen Child ve Stuart Burt üstlendi.

İlk yarı

Mücadeleye hızlı ve hırslı başlayan taraf siyah-beyazlı takım oldu.

Oğuzhan’ın presi sonucunda kazanılan topta Talisca sağ kanattan çok güzel bir orta kesti. Vincent Aboubakar’ın pürüzsüz vuruşu 10. dakikada Kara Kartal’ı öne geçirdi: 1-0

Beşiktaş bu golden sonra durmadı. Rakibine mutlak üstünlük kuran temsilcimiz, 22. dakikada Ryan Babel ile durumu 2-0’a getirdi.

Yunan temsilcisi Beşiktaş kalesine ilk gelişinde golü buldu. Aly Cissokho’nun soldan ortasına voleyle vuran Tarik Elyounoussi fileleri buldu. Adriano’ya çarpan topun yön değiştirmesi Fabri’yi yanılttı: 2-1

Kırmızı kart

Dakikalar 39’u gösterirken maçın kaderini etkileyecek bir pozisyon yaşandı. Vincent Aboubakar rakibine kafa attı ve kırmızı kart gördü. İlk 45 dakika Beşiktaş’ın 2-1 üstünlüğüyle geçilse de siyah-beyazlılar maçın kalanını 10 kişi bitirmek zorunda kalacaklardı.

Beşiktaş gömüldü

İkinci yarıda Beşiktaş skor avantajını korumak amacıyla tam anlamıyla savunmaya gömüldü. Oğuzhan-Necip değişikliği ile birlikte orta sahayı defansif anlamda daha sıkı bir hale getirmeyi amaçlayan Şenol Güneş, bu düşüncesinde başarılı oldu. Yunanlar’a fazla pozisyon şansı vermeyen Beşiktaş takımı, irili ufaklı tehlikeli kontralar da yaptı.

Babel son noktayı koydu

Beşiktaş’ta işler kötüye giderken sahneye tekrar Ryan Babel çıktı. Golden önce şiir gibi paslaştı Beşiktaş. Eksik kalmasına rağmen mücadeleyi 1 dakika bırakmayan Kara Kartal, Ryan Babel’in 75. dakikadaki golüyle farkı tekrar 2’ye çıkardı: 3-1.

Maç böyle bitecek derken sahneye Tosun paşa çıktı. Defans arkasına atılan topta içeriye çok iyi sızan Cenk Tosun, topun dibine girerek kalecinin üstünden topu aşırdı: 4-1

Beşiktaş bu skorla birlikte tur kapısını ardına kadar açarak çeyrek finalist oldu. Şenol Güneş’in takımı cuma günü çekilecek kurada son sekizdeki rakibini bekleyecek.

Vodafone Arena'da muhteşem atmosfer

Çeyrek final bileti için sahaya çıkan Beşiktaş, Vodafone Arena'da muhteşem bir atmosfere imza attı. Tribünleri dolduran binlerce Beşiktaşlı taraftarlar karşılaşma öncesi yaptıkları görsel şölenle adeta parmak ısırttı.

Tribünde UEFA Avrupa Ligi finalinin oynanacağı Stockholm'ü işaret eden ve üzerinde 'Fight for us' (bizim için savaş) yazan bir koreografi hazırlayan siyah-beyazlı taraftarlar Vodafone Arena'da muhteşem bir hava yarattı.

İki takımın ilk 11'i şöyle:

Beşiktaş: Fabri, Mitrovic, Tosic, Adriano, Gökhan Gönül, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Aboubakar.

Olympiakos: Leali, Figueiras, Retsos, da Costa, Cissokho, Cambiasso, Romao, Fortounis, Manthatis, Elyounoussi, Ansarifard.