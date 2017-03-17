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Spor

Kura çekimi bugün; işte Beşiktaş'ın çeyrek finaldeki muhtemel rakipleri

Çeyrek finalde ilk maçlar 13 Nisan’da, rövanşlar ise 20 Nisan’da oynanacak

17 Mart 2017 10:33

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Olympiakos'u 4-1 mağlup ederek çeyrek finale kalan Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri belli oldu. Siyah-beyazlıların UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalindeki rakibi bugün İsviçre'nin Nyon kentinde çekilecek kurayla belli olacak. Kura çekimi TSİ 15.00'te başlayacak. Çeyrek finalde ilk maçlar 13 Nisan’da, rövanşlar ise 20 Nisan’da oynanacak.

İşte Avrupa Ligi’nde çeyrek finale kalan diğer takımlar: Genk, Celta Vigo, Ajax, Schalke, Anderlecht, Manchester United, Lyon

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçlarının sonuçları ve ilk karşılaşmaların skorları şöyle:

Genk (Belçika) - Gent (Belçika): 1-1 (5-2)

Beşiktaş (Türkiye) - Olympiakos (Yunanistan): 4-1 (1-1)

Krasnodar (Rusya) - Celta Vigo (İspanya): 0-2 (1-2)

Ajax (Hollanda) - Kopenhag (Danimarka): 2-0 (1-2)

Manchester United (İngiltere) - Rostov (Rusya): 1-0 (1-1)

Roma (İtalya) - Lyon (Fransa): 2-1 (2-4)

Borussia Mönchengladbach (Almanya) - Schalke 04 (Almanya): 2-2 (1-1)

Anderlecht (Belçika) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-0 (1-0)

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