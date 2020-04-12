Fikir ve Sanat Atölyesi Derneği'den çocuklar için Türkçe, Kürtçe, Arapça ve Zazaca 'Koronavirüs' videoları

Fikir ve Sanat Atölyesi Derneği Çocuk Hakları Merkezi, çocukların Koronavirüs salgınından korunmalarıyla ilgili Türkçe, Arapça, Zazaca ve Kürtçe bilgilendirme kartları ile video hazırladı.

FİSA Çocuk Hakları Merkezi, dünyanın küresel bir salgın ile mücadele ettiğini hatırlatarak, Türkiye’de yetişkinlere, salgın döneminde çocuklara karşı yaklaşımlarının nasıl olması gerektiğine yönelik önerilerin bulunduğunu ancak bu yöndeki tüm yayınların yalnızca Türkçe olduğuna dikkati çekti.

Türkiye’de Türkçe bilmeyen, anadili farklı olan pek çok çocuk bulunduğunu hatırlatan dernek, 5-11 yaş grubu çocuklar için bazı sanatçıların seslendirdiği 'Çocuklar için Koronaa!' adlı videolar, 12 yaş ve üzeri çocuklar için ise Türkçe, Arapça, Zazaca ve Kürtçe bilgilendirme kartları hazırladı.

Bilgilendirme kartlarında, "Koronaaa, bugünlerde, okulda, internette ya da televizyonda ne kadar sık duyduğumuz bir kelime değil mi" ifadesine yer verildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Çocuk Hakları Komitesi’nin salgın döneminde çocuk haklarını hatırlatan FİSA Çocuk Hakları Merkezi, hükûmetin çocuk hakları konusunda atacağı adımları izleyeceğini, talep etmeleri durumunda her türlü desteği sunmaya hazır olduklarını vurguladı.

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