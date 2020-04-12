Alaşehir Belediye Başkanı çocuklara animasyonla Koronavirüs'ü anlattı

Manisa Alaşehir ilçe Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, salgın nedeniyle evlerinden çıkamayan çocuklara belediye tarafından hazırlanan animasyonla Koornavirüs'ten korunma yollarını anlattı. Başkan Öküzcüoğlu çocuklara, "Bu sıkıntılı sürecin bitmesi için biz yetişkinlerin sizin desteğinize ihtiyacı olduğunu hatırlayın" diye seslendi.

Öküzcüoğlu, çocuklar için hem zamanlarını olumlu bir şekilde değerlendirebilmeleri hem de salgından korunma yollarını öğrenmeleri için animasyon hazırlatarak seslendirmesini de kendisi yaptı.



