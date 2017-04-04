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Figen Yüksekdağ'ın afişleri Siirt'te de yasaklandı

"Bêjin Na" adlı referandum şarkısı Van, Diyarbakır, Urfa ve Hakkari'de yasaklanmıştı

04 Nisan 2017 16:00

Siirt’te HDP’nin 'Bêjin Na' seçim müziği ve tutuklu bulunan, parti üyeliği ve milletvekilliği düşürülen eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ın fotoğraflarının bulunduğu afişler yasaklandı.

Gazete Şûjin'in haberine göre Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) “Bêjin Na” adlı referandum şarkısı Van, Diyarbakır, Urfa ve Hakkari’nin ardından Siirt’te de yasaklanırken aynı zamanda eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ın fotoğrafları da Siirt’te yasaklandı. Urfa 4. Sulh Ceza Hakimliği’nin Yüksekdağ'ın fotoğraflarının bulunduğu pankartları toplama, yasaklama ve el koyma kararının ardından bunu emsal olarak gösteren Siirt Cumhuriyet Savcılığı da harekete geçti. Savcılık, Figen Yüksekdağ'ın bilboardlarda asılan fotoğraflarını kaldırttı.

Konuyla ilgili Tebliğ-Tebellüğ belgesini HDP Siirt İl Yönetimine veren polislerin verdiği yazıda şu ifadeler dikkat çekti:

“HDP Eş Genel Başkanlığı ve Milletvekilliği düşürülen Figen Yüksekdağ Şenoğlu’nun resminin bulunduğu ve resim yanında ‘Hayır hepimiz kazanalım Tenê na be’ ile kahverengi renk oy pusulası üzerinde ‘Tercih Hayır’ ibaresi ile HDP Eş Genel Başkanları 26. dönem İstanbul Milletvekili Selahattin Demirtaş ve Milletvekilliği düşürülen Figen Yüksekdağ Şenoğlu’nun resminin bulunduğu … tespit edilmiş olup hakkında Terör Örgütü Propagandası yapmak suçundan kesinleşmiş cezası bulunan ve bu nedenle Milletvekilliği düşürülen Figen Yüksekdağ Şenoğlu’nun resimlerinin bahse konu pankartlarda asılması ile hakkında hüküm kararı bulunan ve halen cezaevinde bulunan şahsın işlemiş olduğu suçu ve kendisini övücü nitelikte gösterilmeye çalışıldığı, halk üzerinde işlemiş olduğu suçun meşrulaştırmaya çalışıldığından bahse konu(2)pankartın 3713 sayılı TMK’nın 7. maddesince ve 5187 sayılı basın kanununun 25/2 maddesi uyarınca toplatılması, yasaklanması ve görüldüğü yerde el konulması…”

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