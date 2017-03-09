Yargıtay, HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın parti üyeliğini düşürdü!

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın parti üyeliğini düşürdü.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Siyasi Partiler Sicil Bürosu’ndan, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısıvekili imzasıyla HDP'ye yapılan tebligatta, HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ın parti üyeliği ve görev kaydına ilişkin bilgilerin Yargıtay’ın sicil kayıtlarından düşürüldüğü bildirildi.

HDP: Kongreye gitmeyeceğiz

HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım, Yüksekdağ'ın parti üyeliğinin düşürülmesine ilişkin, "Biz bu kararı esas alıp herhangi bir kongreye gitmeyeceğiz. İtirazlarımızı ederek, buna karşı ve arkadaşlarımızın serbest bırakılması için mücadele edeceğiz" dedi.

Ahmet Yıldırım, Yüksekdağ hakkında "Terör örgütü propagandası yapmak" iddiası ile Adana'da hazırlanan iddianamede Yüksekdağ'ın konuşmalarının değil çevresinde atılan sloganların esas alındığını ve buna göre bir karar vererek milletvekilliğinin düşmesine yol açan silsilenin başladığını belirtti.

"Bunu yapan Gülenist bir savcıydı ve ihraç edilmesinin ardından, şu anda cezaevindedir. Bu kararı veren 3 mahkeme üyesinin tamamı ihraç edildi ve bazıları cezaevindedir" diyen Yıldırım, ilk düğme yanlış iliklenince oradan günümüze kadar gelen her şeyin yanlış işletildiğini ve baştan sona hukuk garabeti ile karşı karışıya bulunulduğunu kaydetti.

Ahmet Yıldırım, Yüksekdağ'ın dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin yazının normalde Adalet Bakanlığı aracılığı ile gönderilmesi gerektiğini ancak oradan gelen bir yazı olmadığını, Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli imzasıyla gelen yazının ise gelen evrak içerisinde kaydının bulunmadığını söyledi

Alınan kararın kendileri için hukuki bir karar değil, bir "kağıt parçası" niteliği taşıdığını ve bunu meşru görmek gibi bir durumunun söz konusu olmadığını anlatan Yıldırım, üyeliğin düşürülmesi için bir kişinin siyasi yasaklı olması gerektiğini fakat Yüksekdağ hakkında herhangi bir siyasi yasak bulunmadığını belirtti.

"Adil demek mümkün mü?"

HDP Mardin Milletvekili Mithar Sancar da Meclis'te yaptığı konuşmada Yüksekdağ’ın parti üyeliğinin düşürülmesine ilişkin olarak “Bir adım daha ileri gidildi ve Figen Yüksekdağ’ın siyasi hakları elinden alındı. Parti üyeliği, eş genel başkanlığı düşürüldü. Buna ‘adil’ demek mümkün mü? Türkiye’de, başta AKP’de ‘Eğer benim elimde güç varsa başta yargı bütün kurumları kendi siyasi hedeflerim doğrultusunda kullanırım’ zihniyeti var. Geçmiş davaları hatırlayın, Balyoz, Ergenekon, KCK… Bu davalar yürürken dönemin başbakanı, bakanları bu davaların hepsini savundular. Bu topluma hesap verme sorumluluğunuz yok mu? Bu sadece siyasi değil ahlaki bir meseledir” yorumunda bulundu.

Milletvekilliği düşürülmüştü

HDP Eş Genel Başkanı ve Van Milletvekili Figen Yüksekdağ'ın, hakkında 'terör örgütü propagandası' yapmak iddiasıyla cezalandırılmasına ilişkin 27 Kasım 2013 tarihli kararın Yargıtay tarafından 22 Eylül 2016'da onanmasının ardından milletvekilliği düşürülmüştü. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, kesinleşen hapis cezası nedeniyle Yüksekdağ'ın siyasi parti üyeliğini de düşürdü.

Siyasi Partiler Kanunu'nun, terör eyleminden mahkum olanların siyasi partilere üye olamayacaklarına ilişkin hükmü gereği, Yüksekdağ'ın üyeliğinin düşürüldüğü, kararın geçen hafta kendisine tebliğ edildiği öğrenildi. Bu durumda Figen Yüksekdağ, HDP Eş Genel Başkanlığı görevini de yürütemeyecek.

Yüksekdağ, terör örgütünün propagandasını yaptığı iddiasıyla cezaya çarptırılması nedeniyle Kandıra F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunuyor.