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AB'den Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş ile ilgili açıklama

"Demokratik yollarla seçilen tüm siyasi partilerin yasama meclisine tam ve etkin katılımı Türkiye'nin aday ülke statüsünün vazgeçilmez unsuru"

23 Şubat 2017 02:41

Avrupa Birliği (AB), HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin ve diğer Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş'a 5 ay hapis cezası verilmesinin endişeleri artırdığını ifade etti.

AB Komisyonu Sözcülüğü'nden yapılan açıklamada, dün HDP’nin eş genel başkanları dahil 3 HDP'li milletvekili hakkında alınan tedbirlerin, TBMM'nin mayıs ayında aldığı bazı milletvekillerinin dokunulmazlıkların kaldırılması kararının ardından dile getirilen endişeleri daha da artırdığı belirtildi.

AB'nin HDP'lilerin gözaltına alınmaları ve tutuklanmalarına da tepki gösterdiği anımsatılan açıklamada, "Demokratik yollarla seçilen tüm siyasi partilerin yasama meclisine tam ve etkin katılımı, Türkiye'nin uluslararası taahhütleri ve aday ülke statüsünün vazgeçilmez bir unsurudur" ifadeleri kullanıldı.

AB'nin Türkiye'de hukukun üstünlüğü, insan haklarına saygı, temel özgürlükler ve parlamenter demokrasiyi zayıflatabilecek gelişmelere ilişkin endişelerini defalarca dile getirdiği ifade edilen açıklamada, AB'nin Avrupa Konseyi ile birlikte durumu yakından takip etmeye ve değerlendirmeye devam edeceği belirtildi.

HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın milletvekilliği düşürülürken, Selahattin Demirtaş da 5 ay hapse çarptırılmıştı. Ayrıca dün HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken de tutuklandı.

 

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