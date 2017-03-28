Figen Yüksekdağ’a 7,5 yıl hapis istemi

Hakkında kesinleşen hapis cezası nedeniyle parti üyeliği düşürülen eski HDP Van Milletvekili Figen Yüksekdağ'ın, "terör örgütü propagandası yapmak" iddiasıyla 7,5 yıla kadar hapsi istendi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, hakkında kesinleşen hapis cezası nedeniyle parti üyeliği düşürülen eski Yüksekdağ hakkında başlatılan soruşturma kapsamında "terör örgütü propagandası yapmak" iddiasıyla 7,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, hakkında kesinleşen hapis cezası nedeniyle milletvekilliği ile parti üyeliği düşürülen Yüksekdağ'ın, 8 Nisan'da kentte katıldığı televizyon programında yaptığı konuşmayla ilgili yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

Hazırlanan iddianame, Van 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

İddianamede, Yüksekdağ'ın programda yaptığı konuşmada kullandığı ifadelerle "terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı"nı iddia ederek, 7,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.