Figen Yüksekdağ'dan Erdoğan'a: Kadını sadece annelik yönüyle tanımlamak ‘çeyrek’ bir anlayıştır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın annelikten imtina eden bir kadının, kadınlığını inkar ettiğini savunarak, anne olmayan kadınları ‘eksik ve yarım’ olarak nitelendirmesine HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’dan yanıt geldi. Yüksekdağ, "Kadınları sadece annelik yönüyle tanımlayan anlayışın başlı başına ‘çeyrek bir anlayış’" diye cevap verdi.

Partisinin MYK toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yüksekdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Anne olmayan kadın eksik, yarımdır” şeklindeki sözleriyle ilgili sorulan soruyu da cevapladı.

Kadınları sadece annelik yönüyle tanımlayan anlayışın ‘çeyrek bir anlayış’ olduğunu söyleyen Yüksekdağ, “Toplumu, siyaseti, yaşamı sadece erkekten yana kuran anlayışın söyleyeceği sözlerdir. Ama kadınların toplumsal ve siyasetteki yerinin, oluşturduğu bütünün farkındayız. Tayyip Erdoğan gibi çeyrek akılların, oluşturulamamış, tamamlanamamış zihniyetlerin de tamamlanması ancak kadınların toplum ve siyasette varlığı ile mümkün olabilir” dedi.

Yüksekdağ, konuşmasına şöyle devam etti:

“Bence bu söz, bu yaklaşım, kadınların toplumsal ve siyasal anlamdaki gelişme ve dinamiğini hazmedememe yaklaşımının bir ifadesi. Tam tersine kadınların siyaseti ve yaşamı çekip çevirmesi gerekiyor. Tayyip Erdoğan kadınları evine hapsetmeye çalışıyor ama Türkiye’de kadınlar bu hapishaneyi reddedeli çok oldu. Artık kadınlar özgürlük alanlarında, ekonomide, okulda, akademide varlıklarını güçlendiriyorlar. Bunu bir toplumsal özgürleşme alanına çeviriyorlar. Kadınlar sokakta var olduğu müddetçe, ekonomide, siyasette var olduğu sürece bir toplum kendini geliştirebilir. Kadınları sokaktan, yaşamdan çekip eve hapsettiğiniz sürece o ülke, o toplum yarım demektir. Biz kadınlar olarak Tayyip Erdoğan’ın zihniyetine biat etmedik, etmeyeceğiz.”

Erdoğan ne dedi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kızı Sümeyye Erdoğan’ın da üyesi olduğu, Kadın ve Demokrasi Derneği’nin (KADEM) yeni hizmet binası açılışında yaptığı konuşmada, “Çalışıyorum” diye annelikten imtina eden bir kadının, kadınlığını inkar ettiğini savunurken; anne olmayan kadınları ‘eksik ve yarım’ olarak nitelendirmişti:

“Çalışıyorum, diye annelikten imtina eden bir kadın aslında kadınlığını inkar ediyor demektir. Bu benim samimi düşüncemdir. Anneliği reddeden, evini çekip çevirmekten vazgeçen bir kadın, iş dünyasında istediği kadar başarılı olsun özgünlüğünü kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Eksiktir, yarımdır. Anneliği reddetmek insanın yarısından vazgeçmektir. Daha geniş tutuyorum. İnsanlıktan vazgeçmektir. Anne olmazsa insanlık olur mu? Anne varsa insanlık var.”

Erdoğan: Anneliği reddeden kadın, kadınlığını inkâr ediyor demektir; eksiktir, yarımdır

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