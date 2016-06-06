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Nevşin Mengü'den Erdoğan'a tepki: İstemiyorum arkadaş anne falan olmak, sana ne!

Erdoğan, "Anneliği reddetmek insanın yarısından vazgeçmektir" demişti

06 Haziran 2016 11:56

CNN Türk ana haber spikeri Nevşin Mengü, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Anneliği reddeden kadın yarımdır" sözlerine tepki gösterdi. Kişisel Twitter hesabından paylaşımda bulunan Mengü, "İstemiyorum arkadaş anne falan olmak zorla mı? Sana ne, kime ne!" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söylemişti:

"Çalışıyorum, diye annelikten imtina eden bir kadın aslında kadınlığını inkar ediyor demektir. Bu benim samimi düşüncemdir. Anneliği reddeden, evini çekip çevirmekten vazgeçen bir kadın, iş dünyasında istediği kadar başarılı olsun özgünlüğünü kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Eksiktir, yarımdır. Anneliği reddetmek insanın yarısından vazgeçmektir. Daha geniş tutuyorum. İnsanlıktan vazgeçmektir. Anne olmazsa insanlık olur mu? Anne varsa insanlık var."

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