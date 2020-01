Erdoğan: Anneliği reddeden kadın, kadınlığını inkâr ediyor demektir; eksiktir, yarımdır

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, en az üç çocuk çağrısını yineleyerek, "Kadının iş hayatındaki konumu onun anneliğini asla geriye atmamalıdır. 'Çalışıyorum' diye annelikten imtina eden bir kadın aslında kadınlığını inkar ediyor demektir. Anneliği reddeden, evini çevirmekten imtina eden bir kadın iş hayatında ne kadar başarılı olursa olsun eksiktir, yarımdır. Anneliği reddetmek, insanlıktan vazgeçmektir. Her fırsatta en az 3 çocuk tavsiye ediyorum" diye konuştu.

"Üretmek, hayatın her alanında var olmak kesinlikle anneliğe engel değildir. Çalışan anneler için çok önemli adımlar attık. Kadınlarımızın anneliğini kolaylaştıracak pek çok imkanı devreye soktuk" ifadesini kullanan Erdoğan, "Hiçbir dönemde olmadığı kadar kadına ve aileye desteği biz verdik. Güçlü aileler, güçlü milletleri doğurur. İş hayatının anneliğin alternatifi haline getirilmesini kesinlikle kabul etmiyorum" dedi.

KADEM hizmet binası açılışında konuşan Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Kadın hakları konusunda bu toprakların ürünü olmayan görüş, yıllarca egemen olmuştur. Altınla demiri eşitlediğinizde demiri daha kıymetli bir hale getirmiş olamazsınız. İnsanlığın yarısını oluşturan kadın, zerafetiyle, estetiğiyle, anneliğiyle değerlidir. Erkek ve kadını birbirine rakip, hasım olarak gören anlaşıyı kabul etmiyoruz.

"Evinin kadının, çocuklarının annesi olarak zaten çok önemli bir işi üstlenen kadınlar..."

Türkiye büyük hedefleri olan bir ülkedir. Bu hedeflere ulaşabilmek için milletimizin her ferdini harekete geçirmemiz gerekiyor. Kadınlarımızın üretimin gizli kahramanları olduğunu biliyoruz. Geçmişte istihdam rakamları içinde görünmeyen kadınlarımız artık burada yerini alıyor. Evinin kadının, çocuklarının annesi olarak zaten çok önemli bir işi üstlenen kadınlar, artık iş hayatında da daha fazla yer almaya başladı. Kadının iş hayatındaki konumu onun anneliğini asla geriye atmamalıdır. Çalışıyorum diye annelikten imtina eden bir kadın aslında kadınlığını inkar ediyor demektir. Anneliği reddeden, evini çevirmekten imtina eden bir kadın iş hayatında ne kadar başarılı olursa olsun eksiktir, yarımdır.

"Anneliği reddetmek, insanlıktan vazgeçmektir"

Anneliği reddetmek insanlığın yarısından vazgeçmektir. Her fırsatta en az 3 çocuk tavsiye ediyorum. Üretmek, hayatın her alanında var olmak kesinlikle anneliğe engel değildir. Çalışan anneler için çok önemli adımlar attık. Kadınlarımızın anneliğini kolaylaştıracak pek çok imkanı devreye soktuk. Hiçbir dönemde olmadığı kadar kadına ve aileye desteği biz verdik. Güçlü aileler, güçlü milletleri doğurur. İş hayatının anneliğin alternatifi haline getirilmesini kesinlikle kabul etmiyorum. Bir devletin en önemli görevi nedir? Neslin güvenliğidir. Can güvenliği, mal güvenliği var ama neslin güvenliği de önemli. Bunu da yapmak durumundayız. Teşvik edeceğiz. Hayırlı evlatlar yetiştirilmesi konusunda ben kadınlarımıza güveniyorum. KADEM’in kadınlarımızın bu doğrultuda teşvik edilmesine katkı sağlayacağına inanıyorum.

Yarın ilk orucumuzu tutacağımız Ramazan ayının sizler ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ramazan manevi değeri yanında bizlere sorumluluklarımızı hatırlatması açısından da önemlidir. Bu mübarek ayda soframızı mağdurlarla, mazlumlarla, garip gureba ile paylaşmıyorsak bu Ramazan ayının hikmetine varamıyoruz demektir. Ramazan asla zenginlerin, seçkinlerin birbirlerini şatafatlı sofralarda ağırladığı bir ay değildir. Bu sofraların asıl sahiplerine açılması gereken bir aydır.