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Figen Yüksekdağ’dan Çilem Doğan’a: Dik duruşun, kadınların kirpiğinin yere düşmeyeceğini bir kez daha gösterdi

“Çilem Doğan’a mektup yolluyoruz” kampanyası başlatılmıştı

14 Haziran 2016 17:41

HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, kendisine şiddet uygulayan kocasını öldürdüğü için 15 yıl hapis cezasına çarptırılan Çilem Doğan için başlatılan mektup kampanyasına katıldı. Yüksekdağ mektubunda, "Dik duruşun kadınların kirpiğinin yere düşmeyeceğini bir kez daha gösterdi" dedi. 

Yüksekdağ’ın mektubu şöyle:

 

Sevgili Çilem,

Öncelikle adil olmayan, hukuksuz bir biçimde verilen bu cezadan ötürü geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bizlerin ve tüm kamuoyunun beklentisi mahkeme heyetinin yaşamak için, yaşam hakkınızı korumak için gerçekleştirdiğiniz öz savunmayı meşru müdafaa kapsamında değerlendirip beraat kararı vermesi yönündeydi. Fakat verilen karar ile adaletin erkek adaleti olduğu bir kez daha açığa çıkmıştır. Davanızın Yargıtay aşamasında meşru müdafaa kapsamında değerlendirilip beraat ile sonuçlanması en büyük temennimizdir. Bu aşamada başta hukuki destek olmak üzere tüm desteğimizle yanınızda olacağımızı bilmenizi isteriz.

Sizin; Fatma, Nevin ve Yasemin gibi dört duvar arasına alınan tüm kadınların orada olması kader veya alın yazısı değil, çürümüş sistemin, erkek egemen zihniyetin ve bu erkek adaletin bir sonucudur. Yaşamın temel dinamiği olan kadınları dışlayan, hayattan kopartan bu zihniyeti mahkûm etmek ve değiştirmek bizim temel mücadelemizdir.

Sevgili Çilem, kadınların yaşam hakkı başta olmak üzere diğer tüm temel haklarının ve kazanımlarının yoğun bir saldırı altında olduğu böylesi bir dönemde sizin dik duruşunuz ve bu süreçteki örgütlü kadın mücadelesinin dayanışması; bu saldırıların boşa çıkarılacağı ve kadınların kirpiğinin yere düşmeyeceği umudunu bir kez daha yükseltmiştir.

Sizin şahsınızda kadınların meşru müdafaasının kadınların yaşama direnci olduğunu ve direncin kırılamayacağını bir kez daha gördük. Bu onurlu direncin dört duvar arasına hapsedilemeyeceğinin mücadelesini vermek de kadınlar öncülüğünde bize düşmektedir.

Sevgili Çilem, size ve sizinle birlikte erkek egemen zihniyetten ötürü dört duvar arasına hapsedilmiş tüm değerli kadınlara saygı, sevgi ve dayanışma dileklerimizi bir kez daha iletiyor, tekrar geçmiş olsun diyoruz.

“Çilem Doğan’a mektup yolluyoruz” kampanyası

Şiddet gördüğü kocasını öldüren Çilem Doğan'a 15 yıl hapis cezası verildi!

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