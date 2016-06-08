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Şiddet gördüğü kocasını öldüren Çilem Doğan'a 15 yıl hapis cezası verildi!

"Şu adliye koridorlarında yüzüm mor şekilde çok dolaştım, koruma kararları için"

08 Haziran 2016 15:17

Kendisine şiddet uygulayan ve fuhuşa zorlayan eşi Hasan Karabulut’u öldüren Çilem Doğan'ın karar duruşması bugün Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Çilem Doğan'a ‘hâksız tahrik altında kasten adam öldürmek’ten verilen 18 yıl hapis cezası iyi hal indiriminden 15 yıla düşürüldü.

Çilem Doğan davası öncesi Adana Adliyesi önünde toplanan kadınlar basın açıklaması gerçekleştirdi. Çilem'e dayanışma için gelen kadınlar mahkeme salonunda "yer yok" denilerek içeri alınmadı.

 

 

"Şu adliye koridorlarında yüzüm mor şekilde çok dolaştım, koruma kararları için"

 

 

Avukatların ardından söz alan Çilem Doğan savunması için son sözlerini söyledi. Doğan şöyle konuştu: "Koruma kararı için şu adliye koridorlarında yüzüm mor şekilde çok dolaştım. Başka çarem kalmamıştı."

 

 

15 yıl hapis cezası

 

Önceki duruşmalara göre daha hızlı devam eden duruşmaya saat 11.45 itibariyle karar için ara verildi. Yaklaşık 10 dakika sonra heyet kararı açıkladı. Çilem Doğan, iyi hal indirimi ile 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

 

 

Çilem Doğan: Şiddet gördüğüm için karakola gittiğimde polisler, "Kocan kıskanıyordur, normal" diyorlardı

 

 

Dava öncesinde Adana Kadın Platformu, Adana eski adliyesi önünde basın açıklaması yaparak, “Yarım aklımızla değil kadınlığımızla Çilem Doğana özgürlük istiyoruz" pankartı açtı.

 

Savcı 'haksız tahrik indirimi' istedi, Çilem Doğan’ın karar duruşması 8 Haziran’a ertelendi 

 

 

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