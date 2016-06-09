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“Çilem Doğan’a mektup yolluyoruz” kampanyası

Doğan, kendisine şiddet uyguladığı ve fuhuşa zorladığı gerekçesiyle kocasını öldürmüştü

09 Haziran 2016 20:31

Kendisine şiddet uygulayan kocasını öldürdüğü için 15 yıl hapis cezasına çarptırılan Çilem Doğan için Ekşi Sözlük'te mektup kampanyası başlatıldı.

Kendisine şiddet uyguladığı ve fuhuşa zorladığı gerekçesiyle 33 yaşındaki kocası Hasan Karabulut'u tabancayla vurarak öldüren Çilem Doğan'a dün görülen karar duruşmasında 15 yıl hapis cezası verilmişti.

Cezanın ardından sosyal medyada gündem olan Çilem Doğan'a Ekşi Sözlük'te 'Çilem doğan'a mektup yolluyoruz' başlığı altında bir mektup kampanyası başlatıldı.

Yazarlar, cezaevindeki Çilem Doğan'a duygu ve düşüncelerini yazdıkları mektuplar yollayacak.

Adres: Tarsus Kadın Cezaevi

B Blok, 1/7 Koğuş / Mersin 

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