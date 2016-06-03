Figen Yüksekdağ: AYM’nin kararı Türkiye’ye kaybettirir

HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, AYM’nin dokunulmazlıklarla ilgili iptal başvurusunu reddetmesini “Darbe AYM tarafından da kabul edilmiş oldu. Bu karar Türkiye’ye kaybettirir” diye yorumladı.

Figen Yüksekdağ, Kürt işverenler Savaş Buldan, Hacı Karay ve Adnan Yıldırım’ın öldürülmesinin 22’nci yıldönümünde Avcılar Mezarlığı’nda düzenlenen anmanın ardından mezarlık çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yüksekdağ, gazetecilerin Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) dokunulmazlıklarla ilgili ret kararı ve Almanya Meclisi’nde kabul edilen 'Ermeni Soykırımı' tasarısı ile ilgili sorularını yanıtladı.

Yüksekdağ'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

“Siyasi iktidar tarafından devreye konulan darbe AYM tarafından da kabul edilmiş oldu. Bu karara çok şaşırmış değiliz. Beklemediğimiz bir karar değildi. Başvurumuzun reddedilmesi duruşumuzu bozmaz. Bu kararlar Türkiye’ye kaybettirir. Türkiye’de yargıya güven yüzde 70’lerden yüzde 30’lara geriledi. Yargı bu güven zedelemesini gidermeli.

'İttihat ve Terakki döneminde yaşanan bir katliamla neden yüzleşmeyelim?'

Yapılan yanlış tutumlara karşı tavır almak ve doğruyu savunmak bizim görevimiz. İttihat ve Terakki döneminde yaşanan bir katliamla neden yüzleşmeyelim? Doğru bir tutum almadığınız için Ermeni katliamı her defasında karşı bir koz olarak kullanılıyor.”

Meral Danış Beştaş: Dokunulmazlıkların kaldırılması kararını AİHM'e taşıyacağız

AYM, HDP'lilerin dokunulmazlık başvurusunu reddetti