FIFA gol çizgisi teknolojisini kullanacak

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), “Gol çizgisi teknolojisi” ni ilk kez Cüneyt Çakır'ın da düdük çalacağı FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda uygulayacak.Topun gol çizgisini geçip geçmediğini belirlemek için geliştirilen gol çizgisi teknolojisi, ilk defa Japonya'nın başkenti Tokyo'da yarın başlayacak Dünya Kulüpler Kupası'nda denenecek.

FIFA Genel Sekreteri Jerome Valcke, “Yarın, gol çizgisi teknolojisi ilk kez resmen bir maçta kullanılacak. Kontroller yapıldı, ilk testler başarılı oldu” ifadelerini kullanırken, son kararın yine hakemde olduğunu vurguladı. Valcke, “Teknoloji, oyunun hızını, değerini veya ruhunu değiştirmeyecek. Bu teknolojiye muhalefet yapmak için bir neden yok” dedi.

Dünya Kulüpler Kupası'nda iki türlü sistem kullanılacak. Manyetik alana dayalı olan “GolRef” sistemi, Yokohama Stadı'nda, tenis ve kriket maçlarında kullanılan ve bir İngiliz sistemi olan “Kartal gözü” Toyota Stadı'nda kullanılacak.

7 kıtanın şampiyon kulüplerinin katıldığı FIFA Dünya Kulüpler Kupası, yarın Yeni Zelanda'nın Auckland City takımı ve Japonya'nın Sanfrecce Hiroshima takımının karşılaşacağı çeyrek final maçıyla başlayacak.