İşte FIFA 2013'ün incelemesi

FIFA 13'ün bu yıl başardığı en önemli detay, daha gerçekçi olmayı başarıp aynı zamanda ciddi anlamda eğlenceli olmayı başarmış olması. Serinin bu son oyunuyla birlikte piyasadaki rakibine göre ciddi anlamda bir fark yarattı.

Top kontrolünün geçen seneye göre zorlaştığı görülen FIFA 13, bunun en büyük sebebinin de futbolcuların fizik modellerinin daha gerçekçi hal almış olması olarak ifade edildi. Artık kontrolsüzce depara kalktığınız zaman topu ayağından açan, havadan gelen topu yine deparla kontrol etmeye çalıştığınız zaman topu bir metre önüne düşüren oyuncuların olduğu açıklandı.

log.com.tr'de yer alan habere göre, Top kontrolünün zorlaşmış olması rastlantısal pozisyonların ve karambollerin artmasına, bu sayede heyecanın yükselmesine sebep oluyor. Özelikle oyuncuların daha gerçekçi hareket ediyor olması, bizim de sizin de çok daha dikkatli ve odaklı oynamanızı sağladığı belirtildi.

Fakat kontra atakların dışındaki olgun ataklarda yarı sahayı çok hızlı geçemiyorsunuz. Eğer plansız ve hesapsız oynarsanız takım olarak topa sahip olma yüzdeniz düşeceği gibi, takım kimyası ve morali de dibe vuracaktır.

FIFA 13’te kesinlikle kalıp ataklara, ezbere oynanışa yer olmadığı gibi oyuncuları tanımak, taktik çalışmak her zaman için işe yaradığı belirtildi. Futbolcularınızın eksilerini ve artılarını tartmak; bu özelliklere göre takım kurmak, kısacası futbol zekanızı konuşturmak mümkün. Oynanışa dair bir diğer yenilikse çalım hareketlerinin çok daha verimli bir hale getirilmiş olması. Eliniz alışkanlık kazanırsa ve oynadığınız takımda top kontrolü yüksek bir oyuncunuz varsa özellikle kanat bindirmelerinde görsel şölen yaratabilirsiniz.