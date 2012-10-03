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Spor

Türkiye, FIFA dünya sıralamasında kaçıncı sırada?

İspanya, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) dünya sıralamasında zirvedeki yerini korudu

03 Ekim 2012 18:51

FIFA tarafından açıklanan ekim ayı dünya sıralamasında İspanya, bin 611 puanla zirvedeki yerini korudu. Listede Türkiye, 1 basamak gerileyerek 689 puanla 36'ıncı sırada yer aldı.

Türkiye'nin 2014 Dünya Kupası elemeleri D Grubu'ndaki rakiplerinden Hollanda bin 141 puanla 6'ncı, 11 basamak birden yükselen Romanya 619 puanla 42'nci, 12 basamak birden düşen Macaristan 593 puanla 49'uncu, 14 basamak birden gerileyen Estonya 485 puanla 69'uncu ve 13 basamak düşen Andorra ise 13 puanla 201'inci sırada bulunuyor.
 
Sıralamadaki ilk 10 ülke şöyle:
 
1. İspanya 1611 puan
 
2. Almanya 1459
 
3. Portekiz 1259
 
4. Arjantin 1208
 
5. İngiltere 1196
 
6. Hollanda 1141
 
7. Uruguay 1140
 
8. İtalya 1106
 
9. Kolombiya 1102
 
10. Yunanistan 1029

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