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Spor

Cüneyt Çakır'ın tartışmalı kararları FIFA seminerinde ders olacak

İngiltere- Ukrayna maçını yöneten hakemimiz Cüneyt Çakır’a, FIFA’dan büyük övgü geldi

13 Eylül 2012 15:56

İngiltere-Ukrayna maçında verdiği kararlarla İngiliz taraftardan büyük tepki alan Cüneyt Çakır’a, FIFA’dan büyük övgü geldi. Çakır’ın maçta verdiği bir karar hakemlere örnek olarak gösterilecek.
 
Dünya Kupası Grup Elemeleri’nde 1-1 biten İngiltere- Ukrayna maçını yöneten hakemimiz Cüneyt Çakır’a, FIFA’dan büyük övgü geldi.

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, maçın gözlemcisi 2014 Dünya Kupası'nda gecenin en zor maçı olarak değerlendirilen İngiltere-Ukrayna mücadelesindeki yönetimi ile Çakır'a 'tam puan', yani 8.5 verdi.


Seminerde ders olacak


Maçtaki kritik pozisyonlarda verdiği kararlarla sınıfı geçen Çakır'ın, maçın 10. dakikasında verdiği bir faul kararı ise örnek olarak hakemlere gösterilecek.

FIFA'nın da 20-22 Ekim'de İsviçre'nin Başkenti Zürih'te yapılacak seminerde hakemlere bu pozisyonları göstermesi bekleniyor.


Roy Hodgson üstüne yürümüştü


1-1 biten İngiltere-Ukrayna maçında, İngiltere’nin bir golünü vermemesi üzerine Çakır'a, İngiliz taraftarlardan büyük tepki gelmişti.

Taraftarların tepkisinin ardından maç sonunda İngiltere teknik direktörü Roy Hodgson hakemimizin üzerine yürümüştü.

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