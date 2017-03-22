Fiat'a hava kirliliği soruşturması

Paris savcılığı, İtalyan otomobil üreticisi Fiat Chrysler hakkında, ürettiği dizel araçların hava kirliliğine yol açtığı gerekçesiyle adli soruşturma başlattı. Fiat Chrysler hakkında yine aynı suçlamayla ABD’de de soruşturma açılmıştı.

Fortune Türkiye'de yer alan ve Fransa'da BFM televizyon kanalı'nın adli kaynaklara dayandırarak verdiği habere göre, Haksız Rekabetle Mücadele ve Tüketiciyi Koruma Kurumunun (DGCCRF) hazırladığı rapor doğrultusunda Fiat hakkında soruşturma açıldığını duyurdu.



Fransız televizyon kanalı, üç sorgu hakiminin konu ile ilgili idari soruşturmayı yürüteceğini bildirdi.



Paris savcılığı daha önce de DGCCRF raporu doğrultusunda, dizel motorların emisyon testlerinde hile yaptığı şüphesiyle Renault ve Volkswagen aleyhine adli soruşturma başlatmıştı.



Peugeot ile ilgili raporunu ise şubat ayında savcılığa gönderen DGCCRF, dün Opel’i aklayarak, bu şirket ile ilgili soruşturmayı kapattığını açıklamıştı.



