'12 saatte gönderilebilen fezlekeler 1,5 aydır Meclis'e gelemedi'

17 Aralık’ta başlayan yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun üzerinden 1,5 ay geçti. Ancak eski 4 bakan hakkında hazırlanan fezlekeler, hâlâ Meclis’e gönderilmedi. Eski bakanlar Zafer Çağlayan, Muammer Güler, Erdoğan Bayraktar ve Egemen Bağış hakkında düzenlenen fezlekeler, Adalet Bakanlığı’nda bekletiliyor. Muhalefet, iktidarın, dosyalarda yer alan vahim suçlamaların seçim öncesinde gündeme gelmesini istemediğini belirtiyor. Bu yüzden oyalama taktiği ile fezlekelerin, 30 Mart’taki seçim sonrasına bırakılacağı iddia ediliyor. Muhalefet partilerinin milletvekilleri hakkında hazırlanan fezlekelerin ise 12 saat içinde Meclis’e gönderildiği ifade ediliyor.

Fezlekelerin Meclis’e gelmesi halinde suç iddiaları delilleriyle aleniyet kazanacak. Bunun da seçim öncesinde AKP’ye zarar vereceği vurgulanıyor. Zaman'dan İbrahim Asalıoğlu'nun haberine göre, diğer yandan bakanlar hakkında ‘soruşturma komisyonu’nun kurulması Parlamento’daki mevcut kompozisyona göre mümkün değil. Muhalefetin komisyon talebinin, 319 sandalyeye sahip AKP tarafından reddedilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Ancak bu durumda muhalefetin eline ‘Kendi kendilerini akladılar’ argümanının verileceği dile getiriliyor.

Bugüne kadar milletvekili fezlekeleri düzenli olarak ve hiçbir sıkıntı yaşanmadan Adalet Bakanlığı ve Başbakanlık üzerinden Meclis’e geliyordu. Öyle ki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun dokunulmazlık fezlekesinin ‘12 saatte Meclis’e geldiği’ ifade ediliyor. Yine Başbakan Tayyip Erdoğan da 2004 yılında kendisiyle ilgili dokunulmazlık fezlekesini bekletmeden Meclis’e gönderdi. Erdoğan’ın 23 Ocak 2004 tarihinde imzaladığı kendi hakkındaki fezleke, 29 Ocak 2004 tarihinde Meclis kayıtlarına girerek işleme alındı. Eski bakanlar Zafer Çağlayan, Muammer Güler, Egemen Bağış ve Erdoğan Bayraktar’la ilgili 17 Aralık’taki yolsuzluk ve rüşvet operasyonu sonrasında hazırlanan fezlekeler ise haftalardır Adalet Bakanlığı’nda bekletiliyor.

TBMM, tüm fezlekelerin Adalet Bakanlığı ve Başbakanlık üzerinden kendisine gelmesini istiyor. Adalet Bakanlığı ise bakanlar hakkındaki fezlekelerin doğrudan Meclis’e gönderilmesi gerektiğini söylüyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın ‘yargıya baskı yaptığına’ yönelik İzmir ve Adana başsavcılıklarınca düzenlenen fezlekeler önce bakanlık, sonra da Meclis tarafından savcılıklara iade edildi. Fezlekeleri hem bakanlığın hem de Meclis’in geri göndermesi, ‘nasıl gönderilirse gönderilsin bakan fezlekelerinin Meclis’e ulaşamayacağı’ şeklinde değerlendiriliyor. Ayrıca fezleke düzenleyen savcıların görevden alınması nedeniyle iade edilen fezlekelerin de yeniden gönderilmeyeceği ileri sürülüyor.

Oysa Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, iki hafta önce Meclis’te, “Adalet Bakanlığı fezlekeler açısından bir postacı vazifesi görüyor sadece. Oradan buraya intikal ettiriyor. Vazifemizi kanunlar çerçevesinde yapacağız, tereddüt yok, kimse endişeye kapılmasın, aksi yönde bir yetkimiz de yok.” açıklamasını yapmıştı. Ancak aradan yaklaşık 45 gün geçmesine rağmen fezlekeler 500 metre uzaklıktaki Meclis’e gelemedi. Muhalefet ise “Bu nasıl postacı, bir ay geçti, hâlâ postayı sahibine ulaştırmadı. Böyle postacıyı işten atarlar.” tepkisini gösteriyor.

Mevzuata göre eski veya mevcut bakanlar Yüce Divan’da yargılanabiliyor; bunun için de önce Meclis kararı gerekiyor. Bir bakanın Yüce Divan’a gönderilebilmesi için önce Meclis’te bir soruşturma komisyonunun kurulması, ardından bu komisyondan Yüce Divan kararının çıkması, sonrasında da Genel Kurul’da yapılacak gizli oylamada 276 ‘evet’in çıkması gerekiyor. AKP’nin kabul etmemesi halinde böyle bir komisyonun kurulması, kurulsa bile AKP'lilerin çoğunlukta olacağı komisyondan Yüce Divan kararının çıkması; çıksa bile Meclis Genel Kurul’da yapılacak gizli oylamada 276 evet oyunun çıkması ‘imkansıza yakın’ görülüyor.

Bir savcı bir bakanla ilgili tespit ettiği bir suçu ‘gereği’ için belgeleriyle birlikte Meclis’e gönderiyor. Buna fezleke deniyor. Eğer fezleke Meclis’e ulaşabilirse, muhalefet 55 imza ile bir ‘soruşturma komisyonu’ kurulmasını isteyebiliyor. Ancak bu komisyonun kurulabilmesi için de AKP'lilerin de kabul etmesi gerekiyor. Aksi takdirde ‘gensoru’ önergelerindeki gibi muhalefetin bu talebi 1-2 saatlik Genel Kurul görüşmesi sonrasında AKP'lilerin oylarıyla reddediliyor.