Eski bakanlar hakkında hazırlanan fezlekenin içinde neler var?

Yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında dört eski bakanla ilgili olarak savcılık tarafından hazırlanarak Adalet Bakanlığı’na sunulan fezlekelerde, eski bakanlar Zafer Çağlayan, Muammer Güler, Egemen Bağış ve Erdoğan Bayraktar ile ilgili ciddi suçlamalara yer verildiği öne sürüldü.

Cumhuriyet gazetesinden Emine Kaplan’ın haberine göre, toplam 27 klasör ve 504 sayfadan oluşan dosyalar, soruşturmayı yürüten savcılık tarafından 2 Ocak’ta Adalet Bakanlığı’na gönderildi. Fezlekeler, 4 Ocak’ta Adalet Bakanlığı kayıtlarına girdi. Çağlayan, Güler ve Bağış’ın dosyası tek fezlekede, Bayraktar’ın dosyası ise ayrı bir fezlekede düzenlendi.

Fezlekelerde, eski bakanlarla ilgili şu isnatlarda bulunuldu:

Eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan: 28 kez toplam 52 milyon dolar rüşvet almak. Suç işlemek için örgüt kurmak, sahte belgelerle ihracat, Kaçakçılık Yasası’na muhalefet. Rıza Sarraf ile telefon konuşmasında “Cari açık düşüyor, 3 aylığına altın ihracatına yönelelim” dediği, Gana’dan 1 Ocak 2013 tarihinde uçakla “minarel sample (doğal taş)” bildirimi yapılarak Türkiye’ye 1.5 ton altın sokulmak istendiği, bunun 1280 kilogramının tespit edildiği, 250 kilogramının ne olduğunun bilinmediği, sahte belgelerle 5 bin tonluk gemiyle 150 bin tonluk ihracat yapılmasına onay verdiği ileri sürülüyor. Fezlekede, şüpheliler arasında geçen konuşmalarda 150 bin tonluk ihracatla ilgili, “Bu işi doğru dürüst yapın, bu kadar olur mu? 5 bin tonluk gemiyle 150 bin ton ihracat nasıl yapılır” ifadelerinin kullanıldığı kaydediliyor.

Eski İçişleri Bakanı Muammer Güler: 10 kez toplam 10 milyon dolarlık rüşvet almak, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nüfuz suiistimali, suçluları kayırmak.

Eski AB Bakanı Egemen Bağış: 3 kez 1.5 milyon dolarlık rüşvet almak.

Bakanlık inceliyor

Adalet Bakanlığı, anayasanın 100. maddesi uyarınca söz konusu bakanlarla ilgili işlem tesis edilmesi istemli fezlekeleri inceliyor. İncelemenin ardından fezlekelerin akıbeti netleşecek. Adalet Bakanlığı’nın fezlekeleri savcılığa iade edebileceği de konuşuluyor. Fezlekeler, TBMM’ye gelmesi durumunda milletvekillerinin bilgisine sunulacak. 55 milletvekilinin imzasıyla bakanlar hakkında soruşturma komisyonu kurulması için önerge verilebilecek. Anayasanın 100. maddesi gereğince, soruşturma komisyonunun kurulup kurulmayacağı TBMM Genel Kurulu’nda gizli oyla belirleniyor. Kurulacak komisyonun raporu ve ilgili bakanın Yüce Divan’a sevk kararı da yine gizli oyla karara bağlanıyor.