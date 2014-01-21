Dört bakan hakkındaki fezlekeler seçimden sonra Meclis'e gönderilecek

17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda adı geçen Eski İçişleri Bakanı Muammer Güler, eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar ile eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış hakkında “dokunulmazlıklarının kaldırılması” için hazırlanan fezlekeler, TBMM’nin gündemine ancak Nisan ayından sonra gelebilecek.

Adalet Bakanlığı’na ulaşan ve Başbakanlık üzerinden TBMM’ye gönderilmesi için süre zorunluluğu olmayan 4 fezleke, partinin üst yönetiminde ele alındı. Dosyaların, TBMM’ye ulaşması veya soruşturma komisyonu kurulması durumunda, henüz iddia düzeyinde olan konuların seçimlerde muhalefet tarafından kullanılacağı endişesi nedeniyle seçim sonrasında gönderilmesi karara bağlandı.

Nisandan sonra

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, İktidar partisinin “bekletme” kararı aldığı fezlekelerin, Başbakanlık üzerinden TBMM’ye gönderilmesinin ardından sonuç doğurması için uzun bir yolu bulunuyor. İçtüzükteki normal prosedüre göre fezlekeleri şu yol bekliyor:

Fezlekenin yolu uzun

Fezleke, TBMM’ye ulaştıktan sonra Meclis Başkanlığı tarafından Anayasa-Adalet Karma Komisyonu’na sevk edilecek. Bu sevk işlemi ve komisyonda görüşülme konusunda süre sınırı bulunmuyor. Halen 900’den fazla fezleke komisyonda görüşülmeyi bekliyor. Eski bakanların bu süreçte “dokunulmazlıklarının kaldırılmasını isteme” olasılıkları bulunuyor. Ancak bu talep, yapılacak işlemle ilgili hiçbir süreci ve kararı etkilemiyor.

Dokunulmazlık oylaması

Karma komisyondan önce Hazırlık Komisyonu kurarak, milletvekilini dinleyecek, bu komisyonun tanık dinleme yetkisi bulunmuyor. Karma Komisyon dokunulmazlığın kaldırılmasına veya yargılamanın dönem sonuna kadar ertelenmesine karar verecek. Komisyon kararı erteleme ise Genel Kurul’da okunacak. 10 gün içinde itiraz edilmezse karar kesinleşecek. Ancak itiraz edilirse veya komisyon kararı dokunulmazlığın kaldırılması şeklindeyse Genel Kurul’da gizli oylamayla karar alınacak. Meclis, dokunulmazlığın kaldırılmasına karar verirse vekil, sadece bu konuyla sınırlı olarak yargılanabilecek.

Yüce Divan gizli 276 oyla

Dört bakan için fezleke olmasa bile muhalefet veya iktidar milletvekillerinin her zaman 55 imzayla soruşturma isteme hakkı da bulunuyor. 55 milletvekili ortak önerge verirse soruşturma komisyonu kurulup kurulmayacağına gizli oylamada karar verilecek. Bu oylamada, basit çoğunluk olan görüşmeye katılanların yarıdan bir fazlasının kabul oyu yeterli sayılıyor. Mahkeme gibi çalışma yetkisi olan soruşturma komisyonu suçlamaları yerinde bulursa, yargılanmaları için yine gizli oylamada bu kez en az 276 milletvekilinin bakanlar aleyhinde oy kullanması gerekiyor. Bu yargılama Yüce Divan yetkisiyle Anayasa Mahkemesi’nde yapılıyor.