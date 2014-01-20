Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Bakanlığımız fezlekeleri gönderecek

Hülya Karabağlı / ANKARA

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, katıldığı Anayasa Komisyonu toplantısında, CHP’li Atilla Kart’ın, yolsuzluk soruşturması kapsamında eski bakanlar Muammer Güler, Zafer Çağlayan, Egemen Bağış ve Erdoğan Bayraktar hakkında hazırlanan fezlekelerle ilgili sorusu üzerine, fezlekelerin Genel Kurul’a gönderileceğini açıkladı.

TBMM Anayasa Komisyonu, HSYK kanun teklifinin Anayasaya uygunluğunu belirlemedi. AKP’li milletvekillerinin, Adalet Komisyonu’nda karara bağlanan teklifin Anayasa Komisyonu’nda görüşülmemesine ilişkin önergesi kabul edildi. Tasarının Anayasa’ya aykırı olduğunu söyleyen muhalefete rağmen komisyon görüşmeleri devam ettirilemedi. HSYK teklifinin yarın TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmesi bekleniyor.

Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu, muhalefetin çağrısı üzerine tali komisyon olarak toplandı. Toplantıya Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da katıldı. CHP’li Atilla Kart’ın “Bu fezlekeler neden bekliyor? İçerik incelemesi mi yapılıyor” sözlerine bakan toplantı bitiminde, “Bakanlığımız fezlekeleri gönderecek” yanıtı verdi.

Kuzu: Meclis Başkanlığı’nın emir komuta yetkisi yok

Anayasa Komisyonu, Adalet Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu'nun tali komisyon olarak hiç toplanmadığını belirten Kuzu, 9 komisyon üyesinin, toplantı çağrısı yaparken toplantı saati bildirmesinin yanlış olduğunu, toplantı yapılmasını isteyebileceklerini ancak saatini belirtemeyeceklerini söyledi.

Kuzu, üyelerin 3'te 1'inin toplantı istemelerinin en doğal hakları olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Ben bu toplantıyı 10 gün içerisinde yapmayı düşündüm ama cenazem nedeniyle olmadı. Eski uygulamaya dayanarak böyle bir toplantı yapmayacağımı bildirdiğim için rahatım. Meclis Başkanımız beni başsağlığı için aradığında, sorunca, 'toplantı yapacağım, sayın başkan' dedim. Buna rağmen bir yazı göndermiş, niye göndermiş bilmiyorum doğrusu. Yazı olmasa da bu toplantı olacaktı. Meclis Başkanlığı'nın emir komuta zinciri içirisinde bir yetkisi yok. Bu toplantının o yazı ile alakası da yok. Aksi halde har toplantıda Meclis Başkanlığı yazı yazsın, toplanır toplanır, toplanmazsa toplanmaz, böyle bir şey olabilir mi?"