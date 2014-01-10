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Dört eski bakan hakkında fezlekeler Adalet Bakanlığı'nda

Yolsuzluk ve rüşvet iddiaları ile ilgili soruşturmada adları geçen 4 eski bakanın fezlekesi Adalet Bakanlığı'na geldi

10 Ocak 2014 20:54

Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasına kendilerinin veya çocuklarının adları karışan eski bakanlar Muammer Güler, Zafer Çağlayan, Erdoğan Bayraktar ve Egemen Bağış hakkında hazırlanan fezlekeler Adalet Bakanlığı’na geldi.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ dört bakanın fezlekesinin Adalet Bakanlığı’na geldiğini açıkladı. Bozdağ, “Fezlekeleri inceliyoruz. İncelemenin ardından gereken yapılacak” dedi.
İçişleri Bakanı Muammer Güler, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın oğullarının da içinde yer aldığı yolsuzluk ve rüşvet iddiaları ile ilgili soruşturma kapsamında 17 Aralık’ta başlatılan operasyonun ardından istifa etmişlerdi.
Soruşturma kapsamında Çağlayan ve Güler’in oğulları tutuklanırken, Bayraktar’ın oğlu serbest bırakıldı. Başbakan Tayyip Erdoğan , soruşturma kapsamında adı geçen AB Bakanı Egemen Bağış da dahil olmak üzere kabinede kapsamlı bir revizyona gitmişti.
 

Fezleke süreci nasıl işleyecek?

 
Savcılığın hazırladığı, milletvekili yargılaması yapılabilmesi için TBMM onayı talebi içeren fezlekeler; yapılan bir hukuki soruşturmada, tarafların ifadelerini, olayla ilgili kanıtları, tanık beyanlarını özetleyen, soruşturmacının görüşünü ve vardığı sonucu ortaya koyan rapor olarak hazırlanıyor.
Milletvekilleri hakkında cezai kovuşturma yapılması kararını ancak TBMM verebildiği için savcılık; hazırladığı fezlekeyi Başbakanlık kanalıyla TBMM’ye iletilmek üzere Adalet Bakanlığı’na gönderiyor.
Yapılacak incelemenin ardından fezlekeler hakkında karar verilecek. Eğer fezlekeler usule uygun bulunursa TBMM’ye gönderilmek üzere Başbakanlık’a ulaştırılacak. TBMM Genel Kurulu, toplantı karar yeter sayısını bulmak kaydıyla katılanların çoğunluğunun kabul oyuyla fezlekeleri kabul edebiliyor.
Milletvekillerine cezai kovuşturma izni verilmesi talebini içeren fezlekelerin dayanağının, Anayasa’nın 14. maddesi ve Terörle Mücadele Kanunu’nun 10. maddesine aykırı suçlar olması durumunda; dokunulmazlık kaldırılmadan da milletvekili yargılaması yapılabiliyor. Halen TBMM’de birçok milletvekili hakkında bekleyen çok sayıda fezleke bulunuyor.

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