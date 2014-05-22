Feyzioğlu'ndan Loğoğlu'na: Biraz fazla çalışsaydın, biz daha az konuşurduk

Türkiye Barolar Birliği (TTB) Başkanı Metin Feyzioğlu, CHP Adana Milletvekili Faruk Loğoğlu'nun kendisini eleştirmesi üzerine "Sayın Loğoğlu biraz daha çalışsaydı, biz daha az konuşurduk" dedi.

Adana'daki bir panelde konuşan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Avukat Prof. Dr. Metin Feyzioğlu'na muhalefet partilerinden cumhurbaşkanlığı ile ilgili bir teklif gelip gelmediği ve CHP'li Faruk Loğoğlu'nun kendisini eleştiren açıklamaları soruldu.

Salona girişinde alkışlarla karşılanan Feyzioğlu, konuşmasının ardından soruları yanıtladı. Feyzioğlu, muhalefet partilerinden Cumhurbaşkanlığı ile ilgili bir teklif gelip gelmediği şeklindeki soruya "Teklif yok. Bu konuda spekülasyona da gerek yok" diye cevap verdi.

Hükümetin meşru olup olmadığı şeklindeki soru üzerine Feyzioğlu, şunları söyledi:

"Hükümet meşrudur. Bu hükümet, bu siyasi iktidar demokrat mıdır? değildir. Her söz söyleyene, 'Sanane' diye bağırarak, dünyada gazetecileri zindana atma şampiyonu, üniversiteleri tek tip öğrenci yetiştirsin diye programlamış, rektörler adeta tek elden çıkmış. Elbette Türkiye şu anda özgürlüklere ve demokrasiye doğru yol almamaktadır. Bütün örneklerini yaşıyorsunuz. Türkiye teknik olarak söyleyeyim. Açık konuştuğumda siyasi diyorlar. Araya Latince ve yabancı kelime sıkıştırdığımda hukuki konuştuğumu anlarlar.

Bu rejimin adı, 'İllibariel Demokrasi', yani liberal olmayan demokrasi. Teknik adı bu. İktidarların seçim yoluyla değişebildiği ama 'muhalefetteyken özgürlüklerim sınırlanıyor' diyenlerin, iktidara geldiğinde özgürlükleri kısıtlamaya aynı şiddette devam ettiği, sistemin bütün baskı aygıtlarını iktidara geldiğinde kendi lehine kullanan ve siyasi rakiplerini, vatana ihanet derecesinde düşman ilan eden, vatan haini ilan eden, yok edilmelerini caiz gören ve sert söylemleri ile kendi tabanlarını hasım gösterdiği tabana karşı harekete geçirmeye gayret edenlere 'İllibarel Demokrasi' deniyormuş okuduğuma göre."

'Biraz fazla çalışsaydı...'

CHP Adana Milletvekili Faruk Loğoğlu'nun kendisini eleştiren açıklamalarına sorulan bir soru üzerine cevap veren Feyzioğlu şöyle devam etti:

"Danıştay'ın açılışında ben uzatmadım. Sayın Danıştay Başkanı uzattı. Konuşmasını tekrarlardan arındırdım. Sayın Danıştay Başkanı konuşmasında, 'Çok güzel bir binamız var. İş yükümüz çok fazla. Yetkilerimizi sınırlandırsanız iyi olur.' dedi. Bunlar 1 dakika sürdü. Diğer 24 dakika da ise bu konuşmasını tekrarladı. Sayın Başkanın imtina ettiği dakikaları kullandım.

Velev ki uzattık. Türkiye'nin en önemli sorunları, yurttaşın yaşadığı sorunları, birebir dinlemek için Afyon toplantısına 15 dakika geç gidilemez mi. Bu sorunları orada konuşmak zorundaydım. Loğoğlu'nun düşünce özgürlüğe saygı duyarım. Ama Sayın Loğoğlu biraz daha fazla çalışsaydı, bizim söyleyecek daha az sözümüz olurdu."