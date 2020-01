CHP'li Loğoğlu, grup toplantısı öncesi partililer tarafından protesto edildi

CHP Meclis Grup toplantısı öncesinde Genel Başkan Yardımcısı Faruk Loğoğlu'na partililer tepki gösterdi. Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun Danıştay'ın kuruluş yıldönümündeki konuşmasını eleştiren Loğoğlu'na partililer kısa süreli tepki gösterdi. Loğoğlu ise tepkileri sessizce izledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise, Başbakan Erdoğan'a yüklenerek, "Bu diktatör talimat verdi, 34 yurttaşımız öldürüldü. Ankara’nın karanlık dehlizlerinde bu olay kaybolmayacaktır diyordu. Çıkardı mı? Çıkarmadı. Diktatörler aynı zamanda katildirler" dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. İşte Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından satır başları:

“Devlet adamı dürüst olmalıdır, ‘Paraları sıfırlayın’ dememelidir. Acaba ülkeyi yöneten bu niteliklere sahip mi? Şeyh Edebali’nin de devlet adamına öğütleri var.



Der ki;



‘Ey oğul beysin. Bundan sonra güceniklik bize, gönül almak sana. Acizlik bize, hoş görmek sana. Bundan sonra bölmek bize, bütünlemek sana. Ey oğul öfken aklını mağrur eder. Bu yüzden sabırlı ol. Bir bey sabretmesini bilmelidir. Cahiller arasındaki alime, zenginken fakir düşene, hatırlıyken itibarını kaybedene acı. Yüksekte yer tutanlar, aşağıdakiler kadar emniyette değildir. Nereden geldiğini bil ki gideceğin yeri unutma.’



Bunu 700 yıl önce söylüyor. Dünyanın pek çok bilgini benzer öğütlerde bulunmuştur. Kin ve öfkeyle devletin yönetilemeyeceğini dünya örneği göstermiştir. 2014’de şimdi biz Şeyh Edebali’nin öğütlerini okuyoruz. 2014 Türkiyesi’nde bu öğütleri bir daha okumak ihtiyacı olduğu için. Keşke Türkiye bugün içinde bulunduğu çalkantılı süreci yaşamamış olsaydı.





‘Mutlak güce yeniden dönen süreç’





21. yüzyılda mutlak güç diye bir kavram yoktur. Güçler ayrılığı ilkesi vardır. Çağdaş demokrasilerde 4. Güç medya vardır. Mutlak güce yeniden dönen bir sürecin içine girmiş oluyoruz. Akılla yönetilmeyen toplumlar ağır bedeller ödemişlerdir. 21. yüzyıl Türkiyesi’nde ağır bedeller ödemek istemiyoruz, birinci sınıf demokrasi istiyoruz.

‘Düşünceden korkuyorlar’





Siyasetçi her eleştiriyi dikkatle dinlemek zorundadır. Eleştiri doğru olmayabilir ama biz aklımızı kullanacağız, sabırlı davranacağız, her eleştiriden ders çıkaracağız. Öfkeyle kalkıp öfkeyle oturursanız sadece kendinizi değil toplumu da ateşe atmış olabilirsiniz. Biz vekil dokunulmazlıklarının kalkmasını hep savunduk. Bir olmazsa olmaz dokunulmazlığımız var. O da kürsü dokunulmazlığı. Milletin vekili kürsüye çıkıp düşüncelerini özgürce dile getirecek. Biz titriyoruz acaba iktidar da gerekli özeni gösteriyor mu? Sözden korkulur mu? Düşünceden korkuyorlar. Kitap bile bazen bombadan daha tehlikeli diyebiliyorlar. Kürsüde yapılan her konuşma saygıdeğer konuşmadır.





‘Herkese saygı duymak zorundasın’





Biz şimdi düşüncesini açıklayana tahammül edemiyor. Bunu bir diktatör bozuntusu söylüyor. Düşünceye tahammül edememek doğru değil. 10 Mayıs Danıştay’ın 146. Kuruluş yıldönümü. Törene ben de gittim. Tören sırasında gittiğimde ön sırada oturan devlet ricali vardı. Ben de onlara merhaba dedim. Saygı içinde ayağa kalkıp tokalaştık. Bir kişiye de elimi uzattım. Hafif öne doğru eğildi ama ayağa kalkmadı. Olabilir. Biraz sonra Genelkurmay Başkanı da içeri girdi. Baktım bu esas duruşa geçmiş. Elini uzatıyor, başını eğiyor. Beğenirsin beğenmezsin herkese saygı duymak zorundasın. Birinin önünde esas duruşa geçebiliyorsun ama eleştiriye tahammül edemiyorsun.

‘Hayatımda gördüğüm...’

Önce Danıştay Başkanı sonra da Barolar Birliği Başkanı çıktı. Konuşmanın sonlarına doğru birisi koltuğunda oturamamaya başladı. Sonra yanındakilerle konuştu ama her seferinde ses tonunu artırarak. Sonra ayağa kalktı, kürsüde konuşan hatibe ‘edepsizlik yapma’ dedi. Arada bir tarihten bahseder. Tarihi de bilmiyor. Hayatımda gördüğüm dünyanın en cahil adamı.

'Diktatörler aynı zamanda katildir'

Anayasamızda bir hüküm var. Kimseden izin almadan saldırısız ve silahsız herkes gösteri yapabilir diyor. 1 Mayıs’ı kutlayacaklar, yasak getiriyor. Yasak getiren adam demokrat değil diktatördür. Çiftçi Başbakan’ı bulmuş derdini anlatacak. ‘al ananı da git’ diyor. Bu diktatör talimat verdi, 34 yurttaşımız öldürüldü. Ankara’nın karanlık dehlizlerinde bu olay kaybolmayacaktır diyordu. Çıkardı mı? Çıkarmadı. Diktatörler aynı zamanda katildirler, İstanbul Barosu dünyanın en büyük 3. Barosu… Yöneticilerini yargılamaya kalktı yasalara aykırı olarak. CHP olduğu sürece senin söylediklerin gerçekleşmeyecek. Gazetecilere ‘boyunlarınızdaki tasmaları ben çıkardım’ dedi. Boyunlarında tasma olanlarla havuz medyasını oluşturdu. Fezlekeler görüşülürken TBMM’de fiili yasak uygulandı vatandaşlar görmesin diye. Neden korkuyorsunuz? Diktatörler kime kardeşim dediyse bir süre sonra arkadan hançerleniştir. Esad’a kardeşim dedi, beraber tatil yaptılar bir baktık elinde hançer arkadan hançerliyor.