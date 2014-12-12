Fettah Tamince isyan edip sponsor oldu

Antalya Belediye Başkanı Menderes Türel, Fettah Tamince’nin yılbaşı isyanında hedefin kendisi olmadığını belirterek, “Tamince beni aradı ve Cumhuriyet Meydanı, Kalekapısı ve Belediye İş Hanı bölgesinde aydınlatma için sponsor olmak istediğini söyledi. Ben de kabul ettim” dedi.

Salim Uzun'un Hürriyet'te yer alan haberine göre, RIXOS Oteller Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince’nin, “Antalya turizm başkenti. Yılbaşı geliyor bir tek caddenin süslendiğini gördünüz mü? Müslümanız ama turizmden kazanıyoruz” şeklindeki sözleri yerel yöneticiler ve turizmciler arasında büyük yankı uyandırdı. Tamince’nin eleştirilerine yönelik değerlendirme yapan Menderes Türel, “Fettah Bey beni aradı ve hedefinin Büyükşehir Belediyesi olmadığını, konuşmasında turizm tesisleri dışında da yatırımlar yapılması gerektiğinin altını çizdiğini söyledi. Ayrıca Antalya’ya gereken yatırımı yapmayanları harekete geçirmek adına bunları söylediğini, turizm sektörü temsilcilerinin kent aydınlatmasına katkı koyması gerektiğini belirtti. Ben de bundan büyük mutluluk duyacağımı vurguladım” dedi.

Yardıma hazırız

Yılbaşı öncesi kentin aydınlatılması için sponsor olmak isteyen herkese yardımcı olacaklarının altını çizen Türel, “Antalya’da hangi sokak, cadde, meydan, bulvar aydınlatılmak istenirse biz derhal kendilerine yardımcı oluruz. Biz belediye olarak mevcut aydınlatma ekipmanlarını da kullanıyoruz. Tabi bunu bir ay öncesinde değil, yılbaşına yakın bir süreçte yapıyoruz” diye konuştu. Tamince ile yaptığı görüşmenin sonunda Rixos’un kent aydınlatması için sponsor olduğunu da açıklayan Türel şöyle dedi:

“Fettah Bey, Rixos olarak Cumhuriyet Meydanı, Kalekapısı ve Belediye İş Hanı bölgesinde aydınlatma yapmak istediklerini bana iletti. Bende bunu kabul ettim. Bunun dışında Kaleiçi’ni Işıklar Caddesi’ni, belediye önündeki meydanı aydınlatmak isteyen sponsorlar çıkarsa onlara da yardımcı oluruz.”

Başkanlar ve turizmciler yılbaşı için ne dedi?

* Konyaaltı Belediye Başkanı CHP’li Muhittin Böcek: Belediyemizin bütçesi doğrultusunda, belediye binamız dahil olmak üzere orta refüjlerde, ağaçların üzerinde cıvıl cıvıl süslemeler yapıyoruz. Daha 19 gün var yani geç kalmadık.

* Kemer Belediye Başkanı MHP’li Mustafa Gül: Biz yılbaşı için üzerimize düşeni yapıyoruz. Turizmciler konuşmak yerine ellerini taşın altına koyarsa her şey daha güzel olur.

* Muratpaşa Belediye Başkanı CHP’li Ümit Uysal: Kimse Fettah Bey’in açıklamalarından rahatsız olmamalı. Biz dünyadaki turizm kentleri klasmanında davranmalıyız.

* Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Yusuf Hacısüleyman: Bize göre sadece yılbaşında değil, yılın diğer günlerinde de kent aydınlatmasına önem verilmeli. Çünkü bu yerli ve yabancı herkesin ilgisini çeken bir uygulama. Antalya gibi bir kenti daha cazip hale getirmeliyiz.

* Aksu İlçesi Belediye Başkanı AK Partili Halil Şahin : İlçemizde insanların yılbaşı ile ilgili ekstra bir beklentisi yok. Oteller bölgesinden de bir talep gelmedi. Vatandaş için burada yılbaşı rutin bir gün gibi.

* Antalya Kaleiçi Kültür ve Yaşam Derneği Başkanı Fikret Çağlan: Antalya’da şuanda ne halkta ne de turistlerde hiçbir yılbaşı heyecanı yok. Ekmek kapısı turizm olan bir kente bu kadar ruhsuz bir yılbaşı yakışmıyor.

* Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ali Kızıldağ: Biz maalesef Antalya’yı Ramazan ayı dışında renkli bir kent, özellikli, çekici hale getiremiyoruz. Bunlar çok büyük iş değil. Kentteki ana arterlerde değişik ışıklandırma, ağaçlandırma yapılabilir.

* Antalya Kent Konseyi Turizm Komitesi Başkanı Recep Yavuz: 6 Aralık’ta Noel Baba Günü tüm dünyada kutlanıyor. Demre Noel Baba’nın doğduğu ve öldüğü yer, kış döneminde kış turizmi yapalım’ diyoruz, fakat Antalya’da, Demre’de hiçbir kutlama yapılmadı, organizasyon yapılmadı. Bu fırsat başka bir ülkenin elinde olsa orayı uçururdu.

* Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Çetin Osman Budak: Dünya kenti Antalya diyoruz, 13 milyon turist geliyor ama akşam olduğunda sokaklardan el ayak çekiliyor, bomboş bir kente dönüşüyor. Sadece yılbaşı mı, diğer özel günler ve bayramlarda da bir heyecan yok. Yılbaşı gecesi için örneğin Beyoğlu, Nişantaşı’nda yapılanları görüyoruz. Bunlar sadece turist için değil, halk için de yapılmalı.