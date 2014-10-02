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Ekonomi

Fettah Tamince, Star Medya'daki hisselerini satıyor

2009 yılında Star Medya Grubu'nu satın alan Fettah Tamince, hisselerinin yüzde 50'sini daha satmaya hazırlanıyor

02 Ekim 2014 19:54

Fettah Tamince, Star Medya Grubu’ndaki yüzde 50 hissesini Murat Sancak’a devrediyor. Bu devirle Star’ın tamamı Sancak ailesine geçmiş olacak.

Ayşegül Güven'in wsj.com.tr'deki haberine göre, Star Medya Grubu, 2009 yılında Fettah Tamince tarafından satın alınmıştı. Tamince, 2013 yılının Nisan ayında grubun yüzde 50′sini SOCAR Grubu’na sattı. Tamince bu yılın mayıs ayında da grupta kalan yüzde 50 hissesini işadamı Ethem Sancak’a satarak medyadan çıktı.

Fettah Tamince, o dönem The Wall Street Journal Türktiye’ye yaptığı açıklamada ‘Medya sorunlu değil ama sorumluluk isteyen bir sektör. O alana çok zaman ayırmak, konsantre olmak gerekiyor. Bundan sonra en azından kısa vadede medyaya girmeyi düşünmem” açıklamasını yapmıştı.

Ancak Tamince’nin  Mayıs ayında şirketteki hisselerini Ethem Sancak’a satarak çıktığı medya sektöründen 3 ay ayrı kaldı. Geçen yıl Star Medya’nın yüzde 50′sini sattığı SOCAR Grubu’ndan aynı miktarda hisseyi 15 ay sonra geri alıp medyaya döndü.

Ancak bu alım da kısa sürdü. Socar’ın hissesini Ağustos’ta alan Tamince, bu hisseleri de Sancak ailesine devretmek için Rekabet Kurumu’na başvurdu.

 

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