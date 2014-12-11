Tamince’den yılbaşı isyanı: Tamam Hıristiyan değiliz ama...

Yılbaşına 10 gün kaldığına dikkat çeken Rixos Oteller Grubu Başkanı Fettah Tamince, “Burası 150 milyon geceleme alan bir şehir. Şehirde hiçbir süsleme, bayram havası görüyor muyuz? Tamam, biz Hıristiyan değiliz. Değiliz de biz turizm şehriyiz. İnsanlara ‘Gel bu şehirde yılbaşını geçirin’ diyoruz. Yenilenmek lazım” dedi.

Tamince Antalya’da Antalya Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (ANSİAD) toplantısında konuştu. Dünyanın birçok yerine kendi uçağıyla veya aktarmalı gittiğini anlatan Tamince, THY’nin kış mevsiminde Antalya’dan Moskova’ya direkt sefer koyduğunu ancak bunun ‘Yürümediğini’ savunurken şöyle konuştu: “Niye yürümüyor? Çünkü biz otelden başka bir şey vermiyoruz insanlara. Doğru dürüst bir alışveriş bile vermiyoruz. Belek, Kemer veya Kundu’dan çıkın. Antalyalı olduğunuzu bir anda unutun, sizi trafik işaretleri Kaleiçi’ne götürsün bakayım, götürüyor mu? Bir otoparka götürsün bakalım, götürüyor mu.”

Türel’e eleştiri

Fettah Tamince, AKP’li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’i de şu sözlerle eleştirdi:

“Yani ben şimdi burada çok değerli dostum Menderes (Türel) beye mesaj veriyor olmayayım ama çok basitten başlayalım. Bir yemeğe gidelim, nereye gidelim. Dünyada birçok şehre gittim. ‘Şehir 1 milyonluk’, diyorlar ki: ‘Temalı park mı yapsak, hayvanat bahçesi mi açsak, akvaryum mu yapsak.’ Gelen turist ise, 300 bin ya var ya yok. Bu şehre 15 milyon turist geliyor. Ortalama 10 gün kalıyor, yani 150 milyon geceleme var bu şehirde. Dünyada böyle ikinci bir şehir yok. Ne paralar veriyoruz otellere, arsa almaya. Bankaya gidiyorum ‘Temalı parkı bana finanse eder misin?’, ‘Edemem’ diyor, ama otele ediyor.”

Yılbaşına az bir zaman kaldığına dikkat çeken Tamince “Burası 150 milyon geceleme alan bir şehir. Şehirde hiçbir süsleme gördünüz mü? (Yılbaşından bize ne, biz Müslümanız) diyecekler. Müslümanız ama turizmden para kazanıyoruz. Bir bayram havası görüyor muyuz? Bir yılbaşı görüyor muyuz? Tamam biz Hıristiyan değiliz. Değiliz de biz turizm şehriyiz, turist alıyoruz. İnsanlara ‘Gel bu şehirde yılbaşını geçirin’ diyoruz. Çok dertlenecek, konuşulacak şey var ama yenilenmek lazım” dedi.

1 milyar dolarlık eğlence parkı

Fettah Tamince, Türkiye’de çok önemli yatırımların arifesinde bulunduklarını anlattı. Tamince, Belek’te ilk etabı Haziran ayında bitecek ve tamamlandığında 1 milyar dolarlık yatırım ve Türkiye’nin en büyüğü olacak 700 dönüm arazide temalı park kurduklarını bildirirken şöyle konuştu: “İçinde otel, su parkları ve Disney gibi Türk turizmine çok büyük eserler kazandıracağız. Bildiğiniz bir Disneyland olmayacak, daha iddialısı olacak.”

Rixos’ta 2012 yılbaşı

2012 yılbaşı kutlamaları kapsamında Rixos Downtown Otel’de düzenlenen partiye Antalya’nın yerel mankenlik ajansı Esline kadrosundaki 12 manken de katılmıştı.