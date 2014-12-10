'Tamam biz Hristiyan değiliz de,' Antalya'da yılbaşı görüyor muyuz?'

Rixos Oteller Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince, 150 milyon gecelemenin olduğu Antalya’da yılbaşını çağrıştıracak hiçbir şey olmadığını belirterek, "Hiç süsleme gördünüz mü? Bayram havası görüyor muyuz? Tamam Hristiyan değiliz, değiliz de biz turizm şehriyiz. İnsanlara ’Gel bu şehirde yılbaşını geçirin’ diyoruz" dedi.

Doğan Haber Ajansı'ndan Mehmet Çınar'ın haberine göre, Antalya Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (ANSİAD) salı toplantılarının bu ayki konuğu, Rixos Oteller Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince oldu. Akra Barut Hotel’deki toplantıya ANSİAD Başkanı Ali Eroğlu ve üye işadamları katıldı. Gecede kuruluşunun 100’üncü yılını kutlayan Yenigün Reçelleri’nin Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Alpagot ve ailesi ödüllendirildi. ANSİAD’a teşekkür eden Alpagot’un ödülünü, Fettah Tamince ve Ali Eroğlu birlikte verdi.

'Ne zaman rahat davrandıysam tokatı yedim'

Girişimcilik ile ilgili deneyimlerini anlatan Fettah Tamince, 20 yıla yakın ticaret hayatı olduğunu anlatırken, "Ne zaman rahat davransam, biraz ipin ucunu gevşetsem, ertesi gün tokadı ağır yemişimdir. Şirketin başında yönetim kurulu başkanı sizseniz, tüm sorumluluğu da sizdedir" dedi.

Risklerden de söz eden Tamince, Libya’da gecede 100 milyon dolarlık fatura kestiğini anlatırken, şöyle devam etti:

"Bir gecede baktık Libya diye bir ülke yok. Eğer diğer ülkelerde işlerimiz olmasa, evdeki komşularımız bize yardımcı olamazdı. Geçen sene Mısır’a 27 ülke uçuş yasağı getirdi. Turizm işi yapıyoruz. Eğer başka ülkelerdeki işler olmasaydı bu sıkıntıyı atlatamazsınız. Yalta’da iş yapıyorduk, bir telefon geldi ’Yalta artık Ukrayna’nın değil.’ O şoku atlatmanız bile başka ülkede başka işler yapıyor olmanızı gerektiriyor. Bu şoku atlatamaz 2 ayda batar gidersiniz."

'Son 1 yılda 10 yeni Rixos'

Markalaşmanın değerini de anlatan Tamince, bugün 10 binlerce çalışana sahip bir grup olduklarını, son 1 yılda 5 ülkede 10 Rixos oteli açtıklarını söyledi. Kazakistan’dan buğday ihracatı yaptıklarını da belirten Tamince, şöyle devam etti:

"Astana büyük bir şehir. 18 milyar dolar harcamışlar ve önümüzdeki üç yıl boyunca 12 milyar dolar daha harcayacaklar. Otoyollara her yıl 6 milyar dolar harcayacaklar. Uçsuz bucaksız tarım arazileri var ve yatırımcılara çok büyük fırsatlar sunuyor. Bir fabrika kuruyorsanız, devlet harcadığınızın yüzde 30’unu açtığınız gün geri ödüyor, hesabınıza transfer ediyor. 10 yıl boyunca vergi yok."

'1 milyar dolarlık Disneyland'

Dışarda büyürken Türkiye’deki yatırımları da kalıcı hale getirmeye çalıştıklarını dile getiren Fettah Tamince, Türkiye’de çok önemli yatırımların arifesinde bulunduklarını anlattı. Tamince, Belek’te ilk etabı Haziran ayında bitecek ve tamamlandığında 1 milyar dolarlık yatırım ve Türkiye’nin en büyüğü olacak 700 dönüm arazide temalı park kurduklarını bildirirken, şöyle dedi:

"İçinde otel, su parkları ve Disney gibi Türk turizmine çok büyük eserler kazandıracağız. Bildiğiniz bir Disneyland olmayacak, daha iddialısı olacak. Antalya markasına ve insanların daha çok gelişine katkı sağlayacak bir proje olsun istedi."

Kazakistan’ın 2017 Enerji Expo’sunun müteahhitliğini aldıklarını da belirten Tamince, "3.5 milyar dolarlık yatırım ve ana müteahhitliğini aldık ve dünya çapında çok önemli bir proje" diye konuştu.

'Tamam Hristiyan değiliz de turizm şehriyiz'

Dünyanın birçok yerine kendi uçağıyla veya aktarmalı gittiğini anlatan Tamince, THY’nin kış mevsiminde Antalya’dan Moskova’ya direkt sefer koyduğunu ancak bunun ’Yürümediğini’ savunurken şöylo konuştu:

"Niye yürümüyor? Çünkü biz otelden başka bir şey vermiyoruz insanlara. Doğru dürüst bir alışveriş bile vermiyoruz. Belek, Kemer veya Kundu’dan çıkın. Antalyalı olduğunuzu bir anda unutun, sizi trafik işaretleri Kaleiçi’ne götürsün bakayım, götürüyor mu? Bir otoparka götürsün bakalım, götürüyor mu? Yani ben şimdi burada çok değerli dostum Menderes (Menderes Türel) beye mesaj veriyor olmayayım ama çok basitten başlayalım. Bir yemeğe gidelim, nereye gidelim. Dünyada birçok şehre gittim. ’Şehir 1 milyonluk’, diyorlar ki: ’Temalı park mı yapsak, hayvanat bahçesi mi açsak, akvaryum mu yapsak.’ Gelen turist ise, 300 bin ya var ya yok. Bu şehre 15 milyon turist geliyor. Ortalama 10 gün kalıyor, yani 150 milyon geceleme var bu şehirde. Dünyada böyle ikinci bir şehir yok. Ne paralar veriyoruz otellere, arsa almaya. Bankaya gidiyorum ’Temalı parkı bana finanse eder misin?’, ’Edemem’ diyor, ama otele ediyor. Ya kardeşim açtığım her otel pastadan götüren bir değer. Bu ise ihtiyaç, olağan bir iş. Yılbaşına kaç gün var, 10 gün. Burası 150 milyon geceleme alan bir şehir. Şehirde hiçbir süsleme gördünüz mü? Bir bayram havası görüyor muyuz? Bir yılbaşı görüyor muyuz? Ne eksiğimiz var, para mı? Birçoğumuz yılbaşında Avrupa’nın birçok şehrine gidiyoruz. Tamam biz Hristiyan değiliz. Değiliz de biz turizm şehriyiz, turist alıyoruz. İnsanlara ’Gel bu şehirde yılbaşını geçirin’ diyoruz. Çok dertlenecek, konuşulacak şey var ama yenilenmek lazım."

'En büyük zevklerinden biri Kaleiçi'nde dolaşmak'

Hedefinin iyi bir baba olmak olduğunu da belirten Fettah Tamince, 4 çocuğuna zaman ayıramamadığını, şirketlerini elinden geldiği kadar hızla halka arz edeceğini, ya da büyük şirketlerle ortaklıklar kurup hisse sahibi olacağını anlattı. Akşam eve iş götüren biri olmadığını da söyleyen Tamince, zenginliğin paylaşmakla güzel olacağını, yaşamında parayla sefalet hayat yaşayan çok insan gördüğünü anlattı. Tamince, en büyük zevklerinden birinin Kaleiçi’nde dolaşmak olduğunu ekledi.