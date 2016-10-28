'FETÖ'den yakalanan 'JeansBiri'nin evinden 235 bin dolar, Bank Asya'ya ait dokümanlar çıktı

Sosyal medyada 'Aksilahlanma' etiketini açtığı iddasıyla Gaziantep'te gözaltına alınan 'JeansBiri' adlı Twitter kullanıcısının sahibi Ahmet Kemal A.'nın evinde çok sayıda dijital malzeme, Bank Asya'ya ait dokümanlar, 1 para sayma makinası, 236 bin 755 ABD doları, 48 bin 910 Türk Lirası, 2 radar tespit cihazı ve çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi. F.A. ile birlikte gözaltına alınan Ahmet Kemal A.'nın emniyetteki sorgusu devam ediyor.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından 1 milyon 600 bin takipçisi bulunan 'Jeansbiri' nickiyle Twitter'da 'Aksilahlanma' etiketi açdığı ileri sürülen Ahmet Kemal A. hakkında 'FETÖ'ye üye olmak suçlamasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından başlatılan soruşturma başlatıldı.

1 kişi daha yakalandı

İstanbul 7'nci Sulh Ceza Hakimliği'nce hakkında yakalama kararı çıkarılan Ahmet Kemal A., dün Gaziantep'in Karataş Mahallesi'nde saklandığı evde düzenlenen operasyonla yakalandı. Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, aynı soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan F.A. adlı şüphelinin de gözaltına alındığı operasyonda, şüphelilerin ev ve araçlarında yaptıkları aramada çok sayıda dijital malzeme, Bank Asya'ya ait dokümanlar, 2 radar tespit cihazı, 1 para sayma makinası ile örgüte ait olduğu değerlendirilen toplam 236 bin 755 ABD doları ve 48 bin 910 Türk Lirası ele geçirildi. Ele geçirilen para ve malzemelere el koyan polis, şüphelileri emniyete götürdü. Şüphelilerin emniyetteki ifadelerinin devam ettiği belirtildi.

Gaziantep Valiliği'nden de soruşturmaya ilişkin yapılan açıklamada şöyle dendi:

"Sosyal medyada 'Aksilahlanma' etiketini açtığı ve bunu kampanyaya dönüştürdüğü gerekçesiyle hakkında 'Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği' suçundan yakalama kararı olan 'JeansBiri' adlı Twitter hesabının sahibi A.K.A. isimli örgüt mensubunun FETÖ/PDY terör örgütünün darbe girişiminin ardından kanun hükmünde kararname ile kapatılan örgüte müzahir bir okulda öğretmen olarak çalıştığı tespit edilmiştir. Örgüt mensubu A.K.A.'nın yakalanması amacıyla yapılan çalışmalar neticesinde A.K.A ile yine 'FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olmak' suçundan hakkında yakalama kararı bulunan F.A. isimli şahıslar yapılan operasyonel çalışmalar neticesinde yakalanmıştır. Şahısların üzerlerinde, kaldıkları ikamette ve araçta yapılan aramalarda; çok sayıda dijital malzeme, Bank Asya'ya ait dokümanlar, 2 radar tespit cihazı, 1 para sayma makinesi, örgüte ait olduğu değerlendirilen toplam 236 bin 755 ABD doları ve 48 bin 910 Türk Lirası para ele geçirilmiştir."