'Ak silahlanma' çağrısında 'FETÖ' iddiası; Twitter'daki 'JeansBiri' gözaltına alındı

"Jeansbiri" adlı Twitter fenomeninin başlattığı iddia edilen "Aksilahlanma" etiketinin provokasyon amaçlı olduğu ifade edilerek soruşturma başlatıldı. Yapılan ihbarları değerlendiren İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu yakalama kararı çıkardı. İsmi Ahmet Kemal A. olduğu belirtilen kişi Gaziantep'te gözaltına alındı.

Gazeteciler isimli internet sitesinin haberine göre, savcılığın araştırması sonucu, söz konusu hesabın sahibinin, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 'FETÖ' bünyesinde olduğu gerekçesiyle kapatılan Özel Yavuz Selim Koleji'nde öğretmenlik yapan Ahmet Kemal A., olduğu iddia edildi. Ancak şüphelinin darbe girişiminin ardından bulunamadığı belirlendi. Bunun üzerine soruşturmayı yürüten savcılık öğretmen hakkında yakalama kararı çıkarılmasını talep etti. İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli öğretmen Ahmet Kemal A. hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yakalama kararı çıkarılmasını karar verdi.

Gözaltına alındı

Jenasbiri hesabının sahibi Ahmet Kemal A. bugün Gaziantep'te gözaltına alındı. Şahinbey Karataş Mahallesi'ndeki bir adreste yanında firari olduğu öne sürülen Fatih A. ile gözaltına alınan Ahmet Kemal A., Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüpheli İstanbul'a gönderilecek.