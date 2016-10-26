'Silahlanma' iddiaları hakkında İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama: Doğal ve olması gereken bir durum

İçişleri Bakanlığı Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, “PKK'nın hedef aldığı AK Partili siyasilere yönelik güvenlik ve koruma tedbirlerinin bazı basın yayın organlarınca "silahlanma" adı altında özellikle çarpıtılarak servis edildiği” iddia edildi.

Açıklamada, “Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da terör örgütü PKK ve yandaşlarına karşı siyaset yaptığı için yoğun tehditlere maruz kalan vatandaşlarla ilgili gerekli koruma tedbirlerinin alınması ve güvenlik önlemlerinin arttırılmasının doğal ve olması gereken bir durum olduğu” savunuldu.



Bakanlığın açıklamasında, "siyasilerimizin can güvenliğini sağlamak, yasalara ve güvenlik kuvvetlerine kendisini emanet ederek, siyaset yapmaya çalışan vatandaşlarımızı korumak, elbette ki devletin en temel görevlerinden bir tanesidir" denildi.