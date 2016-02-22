Fethullah Gülen: Özür dilemeyin, köksüz ağaç gibi bir bir devrilecekler

İlk kez bir vaazı canlı olarak yayınlanan Gülen Cemaatinin lideri Fethullah Gülen, bu haftaki 'sohbetinde', "özür dileme" çağrılarına yanıt vererek, "Bir mü’min asla bir zalimden özür dilemez" dedi. Cemaat'in hata yapmadığını söyleyen Gülen, “Bin türlü bela gelse, çarpsa, toslasa, götürüp darağacında assalar bile tebessümle öbür tarafa yürümeliyiz. Ama asla Rum Mehmetlere, zalimlere eyvallah etmemeli” ifadelerini kullandı. Hükümete göndermelerde de bulunan Gülen, "Yakında onlara acıyacak duruma geleceksiniz. Bir yönüyle köksüz birer ağaç gibi bir bir devrilecekler" dedi.

Oda TV’nin haberine göre; Türkiye saati ile dün akşam 22:35'de başlayan canlı yayın, yaklaşık 50 dakikada sürdü. Her devirde inanan insanlara zulmeden zalimler olduğunu söyleyen Gülen, bunu yapanların "köksüz ağaçlar" gibi devrileceğini belirterek, "Allah zalimi imhal etse de ihmal etmez. Yakında onlara acıyacak duruma geleceksiniz. Bir yönüyle köksüz birer ağaç gibi devrilecekler. Bir bir devrilecek ve sizden yardım, medet, istiane bekliyor gibi acı acı yüzünüze bakacaklar" ifadelerini kullandı.

“Haçlı Seferlerinden daha beter durumdayız”

Bu dönemde yaşananları Haçlı Seferleri'ne benzeten Gülen şöyle devam etti: "Bu dönemde aile fertlerinin dahi birbirine düşman edilmesi nedeniyle Haçlı seferlerine rahmet okutturacak bir tabloyla karşı karşıyayız. Topyekün İslam dünyasında, kendi ülkenizde bile, o korkunç ayrıştırmalar, insanları birbirine düşürmeler… O zaman böylesine bir tablo yoktu."

“Bir mü'min asla bir zalimden özür dilemez”

Cemaat'e özür dilememelerini söyleyen Gülen, "bir mü’min asla bir zalimden özür dilemez" dedi. Gülen şunları söyledi: "Bin türlü bela gelse, çarpsa, toslasa, götürüp darağacında assalar bile tebessümle öbür tarafa yürümeliyiz. Darağacına götürdükleri zaman size tebessüm eden Azrail’i görüyor gibi tebessüm ederek öbür tarafa yürümeli. Ama asla Rum Mehmetlere, zalimlere eyvallah etmemeli. Özür dilememeli, hata ettik dememeli. Hata etmediniz. Hatayı başkaları yaptı siz değil. Unutmamalı, bir mü’min asla bir zalimden özür dilemez."