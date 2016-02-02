Fethullah Gülen hakkında kayıp kararı verilmesi istendi, açtığı davalar düşebilir

“Selam Tevhid’de kumpas” davası kapsamında yargılanan Fethullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 55’i tutuklu 122 kişi ilk duruşması yapıldı. Avukatı, Fethullah Gülen hakkında “kaçak” kararı değil, “gaib/kayıp” kararı verilmesini istedi. Kayıp kararı verilirse Gülen'in gazeteciler ve siyasetçiler aleyhine açtığı yüzlerce davanın düşmesi gündeme gelebilir.

Yeni Şafak’ta yer alan habere göre, Fethullah Gülen, Emre Uslu ile eski emniyet müdürleri Yurt Atayün, Ömer Köse ve muvazzaf subayların da aralarında bulunduğu 55'i tutuklu 122 sanığın İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlanan yargılanmasına, Yurt Atayün ve Ömer Köse'nin de aralarında bulunduğu 52 tutuklu sanık, başka suçtan tutuklu Kazım Aksoy, Ertan Erçıktı, 6 tutuksuz sanık ile 42 müşteki ve tarafların avukatları katıldı.

Hakimi reddettiler

Mahkeme Başkanı Canel Rüzgar, iddianamede savcılığın duruşmaların gizli olarak yapılması ile Fethullah Gülen'in avukatının reddi hakim ve tutukluluğa ilişkin taleplerinin değerlendirileceğini açıkladı. Başkan Rüzgar, davanın devamı için reddi hakim talebi konusunda bir karar vereceklerini, bu nedenle başka reddi hakim talebi olan varsa beyan etmesini istedi. Duruşmada, sanıklar ve avukatların kimlik tespiti yapıldı. Kimlik tespitinin ardından duruşma, sanık avukatlarının, reddi hakim ve tutukluluğa ilişkin taleplerinin alınmasıyla devam etti.

Açtığı tüm davalar düşebilir

Duruşmada söz alan Fetullah Gülen'in avukatı Nurullah Albayrak, Gülen hakkında kaçak olarak tutuklamaya yönelik karar çıktığını ve bunun yanlış olduğunu öne sürerek, "Benim müvekkilim kaçak değil yeri bellidir. Kaçak olmadığı için tutuklama istenmesi yanlış. Müvekkilim hakkında kaçak kararı değil, gaib/kayıp kararı verilmelidir" dedi. Kayıp kararı verilirse Gülen'in gazeteciler ve siyasetçiler aleyhine açtığı yüzlerce davanın düşmesi gündeme gelebilir.

Dava bugünkü duruşmayla devam edecek.

Gaiblik nedir?

Bir kimsenin ölüm tehlikesi içinde kaybolması veya kendisinden uzun süre haber alınmaması sonucu yargıç kararı ile kişiliğine son verilmesine gaiplik denir. Gaiblik kararıyla kişi hukuken "ölmüş" sayılır. Ancak bu ölüm doğal bir ölüm olmadığından yani kişinin biyolojik ölümü gibi kesin bir ölüm olmadığından bunun sonuçları da doğal ölümün sonuçlarından biraz farklı düzenlenmiştir. Gaibin mirası gaiplik kararının verilmesiyle hemen mirasçılara geçmez. Gaibin terekesi belli bir süre ve teminat karşılığında "mirasçılara teslim" edilir. Tereke gaibin mirasçılarına zilliyet sıfatıyla teslim edilir. Gaiplik kararı üzerine veraset ilamı çıkartılarak, tapu müdürlüklerinde miras intikali yapılabilir, satış gerçekleşebilir.