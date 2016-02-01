"Selam Tevhid'de Kumpas" davası başladı

Kamuoyunda "Selam Tevhid'de Kumpas" olarak bilinen davada 55'i tutuklu 122 kişinin yargılanmasına bugün başlandı.

Fethullah Gülen ve Emre Uslu'nun yanı sıra eski Emniyet Müdürleri Yurt Atayün ve Ömer Köse de davanın sanıkları arasında.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nce büyük salonda yapılan duruşmaya, Yurt Atayün ve Ömer Köse'nin de aralarında bulunduğu 52 tutuklu sanık, başka suçtan tutuklu Kazım Aksoy, Ertan Erçıktı, 6 tutuksuz sanık ile 42 müşteki ve tarafların avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı Canel Rüzgar, iddianamede savcılığın duruşmaların gizli olarak yapılması ile Fetullah Gülen'in avukatının reddi hakim ve tutukluluğa ilişkin taleplerinin değerlendirileceğini açıkladı. Başkan Rüzgar, davanın devamı için reddi hâkim talebi konusunda bir karar vereceklerini, bu nedenle başka reddi hakim talebi olan varsa beyan etmesini istedi.

Sanıklar ve avukatların kimlik tespitinin ardından duruşma, sanık avukatlarının, reddi hakim ve tutukluluğa ilişkin taleplerinin alınmasıyla devam edecek. Bu arada, duruşma nedeniyle adliye içerisinde yoğun güvenlik önlemleri alındığı görüldü. Salonun bulunduğu koridora geçişler kontrollü olarak yapılıyor.

Ceza istemleri

İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili İrfan Fidan tarafından hazırlanan 10 bin 529 sayfalık iddianamede, aralarında sanıklar Gülen, Emre Uslu ile eski emniyet müdürleri Atayün, Köse ve muvazzaf subaylarında bulunduğu 122 sanık yer aldı. İddianamede, 122 sanığın "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

Gülen, Uslu, Atayün ve Ömer Köse'nin de aralarında bulunduğu 48 sanığın ayrıca "devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklama" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edilen iddianamede, Gülen, Uslu ve Atayün'ün, "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme, özel hayatın gizliliğini ihlal etme, hukuka aykırı kişisel verileri kaydetme, resmi belgede sahtecilik, suç uydurma, devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklama, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, hukuka aykırı olarak kişiler verileri kaydetmek" suçlarından ayrı ayrı 67,5 yıla kadar, diğer şüphelilerin de benzer suçlardan değişen oranlarda hapisle cezalandırılmaları istendi.

İddianamede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Ahmet Davutoğlu, bakanlar, MİT Müsteşarı, üst düzey siyasi parti temsilcileri, gazeteciler ve kamu görevlilerinin de aralarında bulunduğu 968 kişi müşteki sıfatıyla yer aldı.