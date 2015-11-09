Fethullah Gülen'in 1 numaralı sanık olduğu 'Selam Tevhid'de kumpas' iddianamesi kabul edildi

Kamuoyunda “Selam Tevhid” olarak bilinen soruşturmada, usulsüzlük yapıldığı ve kumpas kurulduğu iddialarına ilişkin olarak başlatılan soruştrma kapsamında hazırlanan iddianame İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede Fethullah Gülen ve Emre Uslu, eski Emniyet Müdürü Yurt Atayün ve muvazzaf subayların da bulunduğu 55'i tutuklu 122 şüpheli yer alıyor.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce hazırlanan tensip zaptında, sanıklar Fethullah Gülen ve Emre Uslu hakkındaki yakalama kararları kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların bulunması, kaçacakları ve saklanacakları şüphesi uyandıran somut olguların olması, suçun vasıf ve mahiyeti, cezaların süresi ve tutuklama sebeplerinin devam etmesi gerekçeleriyle, tutuklamaya çevrildi.

Kırmızı bülten istendi



Sanıklar Fethullah Gülen ve Emre Uslu hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına da hükmeden mahkeme heyeti, sanıkların iadesi için Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne yazı yazılmasına karar verdi.





Kapalılığa duruşmada karar verilecek



Mahkeme heyeti, Başbakanlık ve MİT Müsteşarlığı'nın dosya içerisindeki yazılarına istinaden, duruşmaların kamu güvenliği nedeniyle kapalı yapılıp yapılmayacağı konusunun duruşmada değerlendirilmesine, ayrıca duruşmaların sesli ve görüntülü olarak kayda alınmasına karar verdi.

Heyet, 10 bin 529 sayfalık iddianamenin okunması için TRT Genel Müdürlüğü İstanbul Şubesi'nden spiker istenmesine de hükmetti.





Duruşma yeri başsavcılık tarafından belirlenecek



Dava dosyasındaki sanık, müşteki ve tanık sayısının çokluğu ile dosya kapsamındaki eylemlerin çeşitliliği ve yoğunluğu dikkate alınarak, duruşma yerinin belirlenmesi için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na müzekkere yazılmasına da karar verildi.





Yargıtay'dan MİT TIR'ı zabıtları istenecek



Ayrıca, Yargıtay 16. Ceza Dairesi Başkanlığı'na yazı yazılarak, MİT'e ait TIR'ların durdurulmasıyla ilgili olarak ilk derece mahkemesi sıfatıyla dairede yargılanan eski Adana Cumhuriyet Başsavcısı, Cumhuriyet Başsavcıvekili ve Özel Yetkili Cumhuriyet Savcıları ile dönemin Adana İl Jandarma Alay Komutanı hakkındaki dava dosyası ile ilgili ifade tutanakları, iddianame ve duruşma zabıtlarından birer örnek istenmesi de kararlaştırıldı.





MİT TIR'ı belgeleri kasada saklanacak



İddianamede, sözü edilen MİT TIR'larının durdurulması olayıyla ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda bulunan ve mahkemeye talep edilerek getirilen, kamu güvenliğinin kesin olarak gerekli kıldığı delillerden olduğu anlaşılan bilgi ve belgelerin mahkeme kasasında muhafaza altına alınmasına da hükmedildi.

Heyet, duruşmaların 1-5 Şubat 2016 tarihlerinde 5 gün süreyle yapılmasını karara bağladı.





İddianame



Fethullah Gülen'in 1 numaralı, Emre Uslu'nun ise 2 numaralı şüpheli olarak yer aldığı iddianamede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu ile 61. AK Parti hükümetinde görev alan bakanların tümü, bazı üniversitelerin rektörleri, akademisyenler, kamu görevlileri ve gazetecilerin de aralarında bulunduğu 968 kişi mağdur-şikayetçi olarak yer alıyor.

İddianamede, Fethullah Gülen, Emre Uslu ve eski emniyet müdürü Yurt Atayün'ün ayrı ayrı 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 67,5'ar yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları isteniyor.

Gülen, Uslu ve Atayün'e iddianamede yöneltilen suçlamalar ise şöyle:

-"Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme",

-"Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme",

-"Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme",

-"Özel hayatın gizliliğini ihlal etme, hukuka aykırı kişisel verileri kaydetme",

-"Resmi belgede sahtecilik",

-"Suç uydurma",

-"Devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklama",

-"Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme",

-"Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek".

Diğer 119 şüphelinin ise benzer suçlardan çeşitli hapis cezalarına çarptırılmaları isteniyor.

