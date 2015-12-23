Fethullah Gülen: ABD'de ifade vermeye hazırım

Tahşiyeciler grubuna yönelik kumpas kurulduğu iddiasıyla 33 sanığın yargılandığı, sanıklar arasında yer alan Fethullah Gülen’in avukatı Nurullah Albayrak, “Müvekkilimin ifadesinin alınması için adli yardıma başvurulsa, orada ifade vermeye hazır. Kırmızı bülten ABD'de geçerli değil" dedi.

“Tahşiyeciler” olarak bilinen gruba kumpas kurdukları iddiasıyla firari sanık Fethullah Gülen ile Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca, eski Emniyet Müdürleri Ali Fuat Yılmazer, Yurt Atayün ve Ömer Köse’nin de aralarında bulunduğu 9’u tutuklu 33 sanıklı davaya öğle arasının ardından devam edildi. Duruşmanın öğleden sonraki oturumu, sanık avukatlarının beyanlarıyla devam etti. Davanın sanıklarından Fethullah Gülen’in avukatı Nurullah Albayrak, müvekkili hakkında verilmiş bir mahkeme kararı olmadığını söyleyerek, “Ergenekon davasında verilen karar gibi 'FETÖ (Fethullahçı Terör Örgütü), PYD (Paralel Devlet Yapılanması)’ denilmesi yasaklanmalı. Müvekkilim hakkında yokluğunda tutuklama kararı verilmiştir. Bunun gerekçesi ise kaçak olarak yurt dışında bulunması” dedi.

"Kırmızı bülteni ABD kabul etmiyor"

Avukat Albayrak, müvekkilinin kaçak olması için mahkemenin önce adresine tebligat çıkarması, ulaşılamazsa gazeteye ilan verilmesi gerektiğini söyleyerek, “Mahkeme müvekkilime ulaşma konusunda hangi girişimi yaptı da ulaşamadı? Müvekkilim 15 yıl önce yurt dışına çıkmış, bu dava ile ilgisi yok. Kırmızı Bülten’i ABD de kabul etmiyor. Müvekkilimin ifadesinin alınması için istinabeye (adli yardım) başvurulsa, orada ifade vermeye hazır” diye konuştu.

“Aynı suçtan tekrar yargılanamaz"

Gülen hakkında her ilde dava açıldığını söyleyen avukat Albayrak, “Biz hepsine gider savunma yaparız. Müvekkilim ‘terör örgütü kurma ve yönetme’ suçundan hakkında açılan davada 2000 yılında yargılanıp beraat etti. Aynı suçtan tekrar yargılanamaz” şeklinde konuştu.

Sanık avukatlarından Cemalettin Mutlu ise, Bakırköy Adalet Sarayı’nda görülen Tahşiye davasının karara bağlanmadan iddianamenin kabul edilmesini eleştirdi. Mutlu duruşmada, “Ya sanıklar beraat etmeseydi? Ya hüküm giyselerdi? “ ifadelerini kullandı.

Duruşmada daha sonra söz alan sanık avukatları, mahkemenin tarafsızlığı konusunda kuşku duyduklarını söyleyerek, reddi hakim talebinde bulundular.

Taleplerin dinlenmesinin ardından duruşmaya ara veren mahkeme, sesli ve görüntülü kayıt altına alınan duruşmanın tutanağa dönüştürülmesine karar verdi. Sanık avukatlarının reddi hakim taleplerini açıklayıcı mahiyette beyanda bulunmak üzere süre talep etmelerini dikkate alan mahkeme, daha önce 23 ve 24 Aralık 2015 olarak belirlediği duruşmayı 25 Aralık Cuma günü saat 10.00’a erteledi.