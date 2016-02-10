Fethullah Gülen, cemaati bekleyen sonu açıkladı

Fethullah Gülen'in haftalık sohbetlerinin yayımlandığı Herkul.org sitesinin editörü olan Osman Şimşek, Gülen'in son yaptığı sohbetten bir kesiti kişisel Twitter hesabından paylaştı. Videoda Gülen, cemaati bekleyen sonu anlatırken, "Birer tatlı menkıbeler halinde anlatacaksınız bunları. En latif şiirleri dinler gibi dinleyecek zevkten bayılacaksınız. Evet sizi bekleyen bu..." ifadelerini kullanıyor.

Zaman'da yer alan habere göre, "Bütün Yezitler vicdanlarında çok büyük azaplar çekti" diyen Gülen, "Dünyada peşinden koştuklarını kaybetme endişesi onlara öyle bir elem çektirir ki, bu, sizin çektiğinizin kat kat üzerindedir emin olun" diyor.

"Yezitleri de haccacları da çektikleri bu elemlerden ötürü Cenab-ı Allah'ın arındırmasını temenni ederim" diyen Fethullah Gülen, cemaat mensuplarına "Allah'ım affettik, onları da cennetinle sevindir, demeye kendinizi hazırlayın" tavsiyesinde bulunuyor.

"Kendisine kötülük yapan hatta canına kastedenlere bile bir iyilik yapma fırsatı vermesi için Allah (cc)'a yalvardığını" söyleyen Gülen, "Bu, bizim karakterimizin gereği. Bu bizim, Efendimiz'den aldığımız terbiyenin gereği. Bizim duygu ve düşüncemizde intikam hissi yok. Adavet yok, haset yok" diye konuştu.