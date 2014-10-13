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Fethullah Gülen: Erdoğan'ın sözlerini dikkate almayın

Fethullah Gülen, 'Kobanê'yi bahane ederek ülkeyi savaş alanına çevirenler ile Camia'nın ilişkisi olduğu gösterilmeye çalışılması karalama amaçlıdır' dedi

13 Ekim 2014 13:31

Fethullah Gülen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bölgedeki kanlı terör örgütlerini, bu örgütlerin elindeki siyasi yapıları kullanıyorlar. Kandırılmış, istismar edilmiş çocukları kullanıyorlar. Pensilvanya gibi ihanet şebekelerini kullanıyorlar" sözlerine yanıt verdi. Gülen, iddiaları "Dikkate alınmayacak aklı selim tarafından komik bulunacak bayağı sözler" olarak niteledi.

Herkul.org'da "Paralel Paranoyasının Zavallıları ve Hizmet Erlerinin Yol Haritası" başlığıyla yayımlanan son sohbetinde Fethullah Gülen şu mesajları verdi:

 

'Ya paranoya ya karalama amaçlı'

 

Kobanê'yi bahane ederek ülkeyi savaş alanına çevirenler ile Camia'nın irtibatlı gösterilmeye çalışılmasının karalama amaçlı olduğunu" söyleyen Gülen "Bu tür söylemlerin, ya paranoya kaynaklı ya da karalamaya matuf bu iddiaların dikkate değmeyecek, hatta akl-ı selim tarafından çok komik bulunacak ölçüde bayağı sözlerden ibaret sayıldığını" söyledi.

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