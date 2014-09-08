Hükümet Sözcüsü Arınç, Fethullah Gülen'in iadesi hakkında Erdoğan'dan farklı konuştu

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Zirvesi'nde ABD Başkanı Barack Obama'dan Fethullah Gülen'in iadesini istediğine yönelik haberlere ilişkin, "Başbakan Obama ile Cumhurbaşkanımızın baş başa ve heyetler arası görüşmelerinde neler konuşuldu bilgimiz yok" diye konuştu.

Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında gazetecilerin sorunularını yanıtlayan Arınç, bir gazetecinin ‘Fethullah Gülen’in iadesi ile ilgili sorusu üzerine şunları söyledi: “Başbakan Obama ile Cumhurbaşkanımızın baş başa ve heyetler arası görüşmelerinde neler konuşuldu bilgimiz yok. Sayın Cumhurbaşkanımız toplantıdan sonra ve gazetecilerle yaptığı konuşmalarda ipuçları verdi. Başbakanımız kendisiyle bir görüşme yapmıştır ya da yapacaktır. Hükümetimizin de sözleri herkesin malumudur. Ancak TBMM adına müzakereler süresince üzerinde durdum bütün mücadelemizi yasadışı yapılanmalarla mücadelemizi hukuk çerçevesinde yapacağız.

Türkiye’deki yapılanma ile ilgili olarak ABD’deki o zatın iadesi istenecekse, sınır dışı edilmesi istenecekse ABD’nin isteyeceği o konu ile ilgili bilgi ve belgenin isteneceğidir. Biz bu konuya inanıyoruz. ABD istihbarat örgütü (CIA) ile MİT bir çalışma yapılabilir. Hükümetler kanalı ile ABD ile müşterek bir çalışmaya dönüştürülebilir.

Hakkında dava olmayan, soruşturma açılmayan, hukuki bir süreç yürütülmeyen bir kişi için ABD’nin nasıl bir yol izleyeceğini bilemeyiz. Deporte edilmesi kararı siyasi talebin ABD tarafından nasıl görüleceğini de bilemeyiz.

Biz tüm mücadelemizi hukuk çerçevesi içinde yapacağız. Bunun dışında kimse bizden bir şey beklemesin. Başka ülkelerin de beklediğini sanmıyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galler'deki NATO Zirvesi'ne giderken, uçaktaki gazetecilere, "Amerika madem, stratejik ortağız, aramızda bir model ortaklık var; siz nasıl zaman zaman bazı teröristleri istiyorsunuz biz de size veriyorsak biz de size diyoruz ki, böyle böyle. Ya bunu deport (sınır dışı) edin ya da bize verin. Madem suçu olmadığını söylüyor..." şeklinde konuşmuştu.