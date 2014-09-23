Erdoğan'a New York'ta Fethullah Gülen tweeti soruldu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, söylediği iddia edilen "Obama Gülen'i iade edin talebimi geri çevirdi" sözlerine ilişkin olarak, "Ben öyle birşey demedim. Barack Obama'ya talebimi ilettim, ancak henüz beklediğim yanıtı alamadım" dedi. Erdoğan, Gülen için kırmızı bülten çıkarılabileceğini de bir kez daha yineledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 69. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantıları için New York'ta.

Temasları kapsamında, Dış İlişkiler Konseyi adlı düşünce kuruluşunda konuşan Erdoğan, ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan'a konuşma yaptığı Dış İlişkiler Konseyi (CFR) Başkanı Richard Haass'ın, "Erdoğan, 'Obama Fethullah Gülen'i iade edin talebimi geri çevirdi' dedi." şeklindeki tweet'i soruldu.

Erdoğan, "Ben öyle bir şey söylemedim" diyerek tweet'i yalanladı.

Edinilen bilgiye göre, basına kapalı yaptığı konuşmada Erdoğan, ABD Başkanı Obama'ya sitemlerini aktardı.

Erdoğan, "Ben kendisine durumu anlattım, beklediğimö tarzda yanıt alabilmilş değilşim" ifadesini kukllandı.

Türkiye'nin suçluların iadesi konusunda ABD'ye kolaylık gösterildiğini söyleyen Cumhurbaşkanı, aynı kolaylığı ABD'nin göstermediğini ifade etti.

Haass: Obama reddetti

Dış İlişkiler Konseyi (CFR) Başkanı Richard Haass, Erdoğan'ın konseyde yaptığı konuşmanın ardından attığı tweette, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan CFR'da, Obama'dan Fethullah Gülen'in ulusal güvenlik ve terörizm gerekçesi ile iadesi isteğini geri çevirdi." ifadelerini kullanmıştı.

'Kırmızı bülten çıkarılabilir'

"Biz madem model ortağız, siz isteyince biz suçluları iade ediyoruz. Ben kendilerine bunu anlattım. Ulusal güvenliğimizi tehdit eden birsinden bahsediyoruz" diyen Erdoğan şöyle devam etti:

"Bu kişi suçluysa o zaman bu kişiyi sınır dışı edin. Ya da suçsuz olduğunu iddia ediyorsanız bize verin. Ben bunu Obama'ya bu şekilde izah ettim."

Erdoğan, önümüzdeki günlerde Fethullah Gülen hakkında kırmızı bülten çıkarılabileceğini de ifade etti.

'Biraz da avrupa yapsın'

IŞİD ile mücadele konusuna yönelik soruları da yanıtlayan Erdoğan, "Türkiye terörle mücadele eden bir ülke hangi terör grubu olursa olsun üzerine düşeni yapıyor. Biraz da Avrupa üzerine düşeni yapsın. Bölgedeki hiçbir terör örgütüne sıcak bakmamız mümkün değil" diye konuştu.

'Köpeğimizi kaybettik, onun için üzgünüm'

Türk rehinelerin kurtarıldığı operasyona da değinen Erdoğan, kimsenin burnunun bile kanamadığını söyledi ve espirili bir dille "Kabiliyetli bir köpeğimiz vardı, onu kaybettiğimiz için üzgünüm" ifadelerini kullandı.