Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe ile Kadıköy'de oynadığı Türkiye Kupası maçına 'Yüce Atatürk' tişörtüyle çıkan, bu nedenle PFDK'ya sevk edilmesi büyük tepki çeken Fethiyespor, Cumhuriyet Bayramı'nda da sahaya Atatürk formasıyla çıktı.

Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup ekibi Fethiyespor, Ziraat TürkiyeKupası'nda Keçiörengücü ile oynadığı mücadelede geleneği sürdürdü. Fethiyesporlu futbolcular, karşılaşma öncesi yapılan seramoniye,Mustafa Kemal Atatürk 'ün resminin bulunduğu tişörtlerle çıktı.

2. Lig kulübü, resmi internet sitesi üzerinden, "Cumhuriyetimizin 91. yıldönümünde Yüce Atatürk`ü saygı sevgiyle anarak sahaya çıkan Fethiyesporumuzla gurur duyuyoruz" mesajını paylaştı.

Fenerbahçe ile geçen sezon oynadığı kupa maçına da 'Yüce Atatürk' yazılı t-shirt'le çıkan Fethiyespor, TFF tarafından izin alınmadığı gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilmişti. Disiplin Kurulu ise Akdeniz ekibine herhangi bir ceza vermemişti.