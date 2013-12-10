PFDK, 'Yüce Atatürk'e ceza vermedi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), formalarının altına yan yana geldiklerinde 'Yüce Atatürk' yazacak şekilde harfli tişörtler giymelerinin, disiplin ihlali olmadığına karar verdi ve Fethiyespor futbolcularına ceza vermedi.

PFDK'nın açıklaması şöyle:

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 10.12.2013 tarih ve 41 sayılı toplantısında almış olduğu karar aşağıda belirtilmiştir.

1- FETHİYESPOR Kulübü hakkında, 04.12.2013 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - FETHİYESPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında futbolcuların mesaj içeren t-shirt giymeleri suretiyle Talimatlara Aykırı Hareket nedeniyle sevk yapılmış ise de disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığındanCEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

Aynı müsabakada, FETHİYESPOR Kulübü idarecisi ÖZCAN ÖZKAN GÜMÜŞ hakkında Sportmenliğe Aykırı Açıklamaları nedeniyle sevk yapılmış ise de disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

2- ADANA DEMİRSPOR Kulübünün, 04.12.2013 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR - BURSASPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle takdiren 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- BUCASPOR Kulübünün, 05.12.2013 tarihinde oynanan BUCASPOR - BEŞİKTAŞ A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- ÇANKIRISPOR Kulübü sporcusu AHMET TURAN SOLAK'ın, 03.12.2013 tarihinde oynanan MEDICAL PARK ANTALYASPOR - ÇANKIRISPOR Ziraat Türkiye Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- ŞEKERSPOR A.Ş sporcusu TALAT ŞİMŞEK'in, 03.12.2013 tarihinde oynanan ŞEKERSPOR A.Ş. - ANKARASPOR A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına, Cezanın infazının çift sarı kart görmesi nedeniyle oynamaması gereken ilk müsabakayı takiben başlatılmasına,

6- TARSUS İDMAN YURDU SPOR Kulübü hakkında, 05.12.2013 tarihinde oynanan TARSUS İDMAN YURDU - KAYSERİ ERCİYESSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, saha olayı nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan ihlalin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

7- TOKATSPOR Kulübü sporcusu SONER ÖRNEK'in, 04.12.2013 tarihinde oynanan TOKATSPOR - İSTANBUL BBSK Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Cezanın infazının çift sarı kart görmesi nedeniyle oynamaması gereken ilk müsabakayı takiben başlatılmasına,

8- Gözlemci HASAN CEYLAN'ın, görevi ihmal nedeniyle takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.